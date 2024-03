Flere personer er blevet iført hvide dna-dragter samt håndjern og ført væk af politiet i kølvandet på et knivstikkeri i det københavnske Nordvestkvarter.

Det oplyser B.T.s medarbejder på stedet og tilføjer, at adskillige politifolk – uniformerede som civile – lørdag morgen arbejder i området ved Dortheavej og Tomgårdsvej, der i bredt omfang er blevet spærret af i forbindelse med efterforskningen.

Politiet modtog anmeldelsen om sagen klokken 04.46, og ved ankomst til stedet fandt man en knivstukken mand liggende ikke langt fra områdets moské.

Han bliver i skrivende stund behandlet for sine kvæstelser, men er uden for livsfare.

Personer i dna-dragt bliver ført væk af politiet. Foto: Birger Andersen/B.T. Vis mere Personer i dna-dragt bliver ført væk af politiet. Foto: Birger Andersen/B.T.

Det er foreløbigt politiets mistanke, at knivstikkeriet har relation til moskeen, oplyser Lasse Michelsen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, til B.T. og bekræfter, at flere personer i den forbindelse er blevet anholdt.

»Vi kan bekræfte, at vi har truffet flere personer derude, hvor deres relation til sagen skal afklares, og derfor skal de afhøres,« lyder det fra vicepolitiinspektøren, der for nuværende ikke ønsker at sætte antal på.

Også politiets teknikere er ankommet til stedet, hvor uniformerede betjente er set bære bevisposer ud fra moskeen. Samtidig bliver området afsøgt med hunde, oplyser B.T.s medarbejder på stedet:

»I rabatten, der hvor Dortheavej og Tomgårdsvej krydser, ligger der sorte beklædningsgenstande og nogle blå plastikhandsker, som umiddelbart har interesse for sagen.«

Betjente bærer bevisposer væk fra gerningsstedet. Foto: Birger Andersen/B.T. Vis mere Betjente bærer bevisposer væk fra gerningsstedet. Foto: Birger Andersen/B.T.

Lasse Michelsen oplyser, at man forventer at være på stedet de kommende timer, og at man efterforsker sagen bredt.

«Der er tale om en isoleret hændelser. Vi efterforsker på stedet, men folk i området kan være helt trygge,« siger han.

Opdateres …