Sydjyllands Politi forsøgte 16.15 i Esbjerg at bringe en bil til standsning. Føreren af bilen reagerede ved at forsøge at køre fra politiet og det lykkedes at slippe væk i første omgang.

Der gik dog kun kort tid før, at en patruljevogn fandt den sorte Ford Mondeo ved Birkedals Allé.

»Inden, at en patruljevogn finder kørertøjet der, har den formentlig kørt hasarderet i et parkområde, hvor der har været en masse folk,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi John Christiansen til B.T. og fortsætter:

»Vi hører gerne fra dem, der kan have været i fare for at blive påkørt af bilen.«

Vagtchefen oplyser, at de har anholdt føreren af køretøjet og en anden person, der sad i den sorte Ford Mondeo på passagersædet.

»De to nu anholdte løber fra køretøjet, da det er blevet bragt til standsning. Betjente sætter efter dem og fanger dem, hvorefter de bliver bragt til anholdelse,« siger John Christiansen.

Vagtchefen kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle, hvorfor politiet ville standse den sorte Ford Mondeo til at starte med.

»Der kan være tale om rutinemæssig kontrol, men jeg kender ikke til den præcise årsag på nuværende tidspunkt.«