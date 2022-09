Lyt til artiklen

Københavns Politi har nyt i drabssagen, hvor en 24-årig mand blev skudt og dræbt mandag aften på Frederikssundsvej.

Politiet vil derfor gerne høre fra vidner, der kan have set ham.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

»På baggrund af den igangværende efterforskning af det drab, der blev begået mandag aften i en butik på Frederikssundsvej i København NV, har Københavns Politi fået klarlagt noget af den rute, som gerningsmanden benyttede sig af efter drabet på en 24-årig mand.«



Politiet modtog anmeldelse om skyderiet mandag kl. 20.47, og efter at have gennemgået videoovervågning og talt med vidner står det klart, at gerningsmanden er løbet ud af butikken og til venstre ad Frederikssundsvej.

Kort efter drejede han til venstre ad Vibevej, hvor han tog en cykel og formentlig kørte til højre ad Ørnevej.

Gerningsmanden beskrives som en ung mand, der er spinkel af bygning og var iført sort beklædning. Han var desuden maskeret og havde en hætte trukket op over hovedet.

Nærpolitiet var i går til stede ved gerningsstedet med den mobile politistation, som fik besøg af mere end 80 borgere. I den forbindelse kom der oplysninger, som nu indgår i den fortsatte efterforskning.

Hvis man har oplysninger i sagen bedes man kontakte politiet via 114.