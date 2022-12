Lyt til artiklen

Panikken brød ud i lys lue, da et fly mandag aften i sidste uge nødlandede i Københavns Lufthavn på grund af en bombetrussel.

Ombord befandt sig danske Fadi Mosley og svenske Ahmed Youssef. De beretter til B.T., at passagerernes frygt blev yderligere forstærket af politiets håndtering af bombeaktionen.

»Jeg har læst, at politiet fik passagererne hurtigt ud. Men det passer ikke,« siger Fadi Mosley.

»Det er det værste, jeg har oplevet i mit liv,« siger Ahmed Youssef.

Ahmed Youssef er 30 år og bor i Malmø med sin danske hustru. Foto: Privatfoto Vis mere Ahmed Youssef er 30 år og bor i Malmø med sin danske hustru. Foto: Privatfoto

Politiet fandt ingen sprængstoffer på flyet, som fløj fra Polens hovedstad Warszawa mod København.

Men for passagererne skabte uvisheden frygt og rædsel. De blev allerede informeret om mistanken om sprængstof på flyet, da det befandt sig højt oppe over skyerne.

Ifølge Fadi Mosley begyndte stewardesserne febrilsk at gennemrode hattehylderne med håndbagage.

»Der var uro og panik. Flere sad og græd,« siger han.

Fadi Mosley havde rejst i transit gennem Warzawa efter en forretningsrejse i Estlands hovedstad, Tallin. Foto: Privatfoto Vis mere Fadi Mosley havde rejst i transit gennem Warzawa efter en forretningsrejse i Estlands hovedstad, Tallin. Foto: Privatfoto

Flyets kaptajn informerede over højttalerne passagererne om, at de skulle forberede sig på nødlanding og herefter hurtigt søge mod nødudgangene.

Fadi Mosley har tidligere arbejdet i lufthavnen i mange år og kender derfor procedurerne i tilfælde af nødlanding.

Men det gik ikke som ventet, efter flyet nødlandede.

Både Fadi Mosley og Ahmed Youssef husker det, som om tiden sneglede sig afsted, inden dørene blev åbnet. Der gik mindst en halv time, fortæller de samstemmende.

»Jeg forstår ikke, hvorfor vi skulle vente så længe,« siger Ahmed Youssef.

Fra vinduerne kunne passagererne se politi, ambulancer og brandvæsen holde på afstand af flyet.

De så ikke ud til at rykke på sig, hvilket skabte spekulation om, at bombetruslen måske alligevel var ægte, forklarer Fadi Mosley.

»Min polske sidemakker sagde: 'Vi dør, flyet eksploderer'.«

Efterhånden som sekunderne og minutterne sneglede sig frem, frygtede Ahmed Youssef mere og mere for, at der var en ægte bombe ombord på flyet. Foto: Privatfoto. Vis mere Efterhånden som sekunderne og minutterne sneglede sig frem, frygtede Ahmed Youssef mere og mere for, at der var en ægte bombe ombord på flyet. Foto: Privatfoto.

Ahmed Youssef lagde mærke til, at folk blev mere og mere blege i ansigtet. Selv var han også meget bange.

»Der sad en gravid kvinde med et barn. Hun var helt ude af den. Det var vi alle.«

»Jeg var skræmt for livet og frygtede, jeg skulle dø,« siger Ahmed Youssef.

Det var derfor også et lettelsens øjeblik for ham og alle de andre ombord, da dørene til sidst gik op, og alle blev evakueret uden for i mørket.

Forløsningen var dog kortvarig.

Efter passagererne var blevet hentet med bus og kørt til lufthavnen, meldte frustrationerne sig på ny.

Først skulle alle minutiøst tjekkes af bombehunde, inden de blev indkvarteret i et særligt indrettet venteområde af lufthavnen. Her fik de besked fra politiet om, at de ikke måtte forlade stedet.

»Politiets kommunikation var dårlig. Vi fik ingen krisehjælp og blev tilbageholdt hele natten. Folk sad stille og virkede traumatiserede,« siger Fadi Mosley.

Passagererne blev hen over natten tilbageholdt af politiet i et særligt indrettet venteområde. Folk måtte sove på sæderne. Foto: Privatfoto Vis mere Passagererne blev hen over natten tilbageholdt af politiet i et særligt indrettet venteområde. Folk måtte sove på sæderne. Foto: Privatfoto

Folk måtte sove på sæderne, og løbende blev de en efter en ført ind i et rum, hvor politiet fotograferede dem med et skilt med deres navn og personnummer.

»Vi blev behandlet, som om vi var mistænkte. Folk var vrede og frustrerede,« siger Ahmed Youssef.

Fadi Mosley havde samme oplevelse.

»Jeg følte mig behandlet som en kriminel,« siger han.

Syv timer skulle der gå fra evakueringen, til passagererne klokken cirka seks tirsdag morgen fik lov til at hente deres bagage og forlade Københavns Lufthavn, fortæller Fadi Mosley og Ahmed Youssef.

Det har taget dem adskillige dage at bearbejde hændelsen.

»Jeg var sygemeldt i tre dage og havde det meget skidt. Jeg er stadig chokeret over det,« siger Fadi Mosley.

Ahmed Youssef er overrasket over ikke at have hørt fra politiet eller andre myndigheder efterfølgende.

»Jeg er stadig rystet over, hvordan myndighederne har behandlet os. Det er som om, ingenting er hændt,« lyder det fra Ahmed Youssef.

B.T. har kontaktet Københavns Politi og foreholdt dem kritikken fra Fadi Mosley og Ahmed Youssef, samt deres udlægning af hændelsesforløbet.

Københavns Politi har efterfølgende sendt et kortfattet, skriftligt svar, hvor det fremgår, at de vil igangsætte en undersøgelse af det samlede hændelsesforløb.

»Når vi håndterer en bombetrussel mod et passagerfly, er vores vigtigste opgave at sikre, at så få mennesker som muligt potentielt er i fare, mens vi undersøger og afværger truslen.«

»Det kan desværre ikke undgå at påvirke passagererne. I den konkrete sag har vi igangsat en undersøgelse af det samlede hændelsesforløb, og på den baggrund vil vi vurdere, om vi kunne have gjort noget anderledes,« oplyser Københavns Politi.