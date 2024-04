Der er sket et uheld på Motorring 3 fra Lyngby mod Avedøre mellem 24 Roskildevej og Brøndby.

Det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Der er opstået kø på strækningen, og bilisterne skal vente op til en halv times ventetid.

På X skriver Københavns Vestegns Politi:

»Der er nu to åbne vejbaner på stedet. Vi opfordrer til, at man passerer stedet langsomt. Vi arbejder på at rydde op på stedet hurtigst muligt.«