En bombetrussel rettet mod et fly satte mandag aften gang i en storstilet politiaktion ved Københavns Lufthavn.

Og nu kan B.T. fortælle, at også Forsvaret bidrog til aktionen.

»Forsvaret sendte mandag aften to F-16 i luften i forbindelse med en trussel mod et civilt fly, der var på vej til Københavns Lufthavn.«

»De to F-16 fly blev ved Københavns Lufthavn en periode, indtil passagererne var evakueret fra flyet,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Forsvaret, der ikke har yderligere at sige til sagen.

Politiet tømte mandag aften et fly, som var landet i Københavns Lufthavn, for passagerer efter en bombetrussel. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet tømte mandag aften et fly, som var landet i Københavns Lufthavn, for passagerer efter en bombetrussel. Foto: Presse-fotos.dk

Truslen, hvis afsender for nuværende er ukendt, landede omkring klokken 21.47 hos politiet, der straks rykkede ud til Københavns Lufthavn, hvor flyet efterfølgende landede.

Hurtigt blev flyets passagerer evakueret, og selve flyet undersøgt for sprængstoffer. Der blev ikke gjort nogen fund i den forbindelse.

Flyet kom fra Polens hovedstad, Warszawa, og det er nu placeret afsondret fra almindelig drift, mens det undersøges nærmere.

B.T. har tidligere mandag talt med vagtchef hos Københavns Politi Espen Godiksen, der ikke ønskede at udtale sig om truslens indhold.

»Det, som jeg kan sige, er, at vi har efterforskningen på, og de er i fuld gang med at finde ud af, hvor truslen kommer fra,« sagde han mandag formiddag og tiløjede, at der ikke er nogen fare i forbindelse med situationen, og at »alt er under kontrol«.