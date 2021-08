Det var noget af en overraskelse nogle betjente fik, da de stoppede en Skoda på landevej lidt uden for Næstved klokken 16.02 søndag eftermiddag.

Godt nok slingrede bilen lidt, men ingen kunne have forudsagt antal af lovovertrædelser.

Det viste sig nemlig, at føreren var en kun 14-årig dreng, der selvsagt var alt for ung til at måtte køre bil.

Men her stoppede ulovlighederne på ingen måder.

Slingrende personbil standset af patrulje efter anmeldelse om mulig spirituskørsel. Viste sig at være ført af en 14-årig dreng i fars køretøj. Far, ja han sad ved siden og er ikke i besiddelse af gyldigt kørekort. #politidk — Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (@SSJ_LFPoliti) August 22, 2021

Ved siden af drengen sad nemlig hans far.

Og han havde heller ikke noget kørekort.

»Vi har talt med vidne, som havde set faren køre i bilen tidligere på dagen, så det er han også sigtet for, da han jo ikke havde noget kørekort,« siger han Stefan Jensen, som er vagtchef hos Sydsjællands- og Lolland-Falster Politi.

Så ergo er både far og søn taget i at køre bil uden kørekort.

Endda på den samme dag og i den samme Skoda.

Men den 14-årige eller faren er dog ikke sigtet for at køre for stærkt på landevejen?

»Nej, den 14-årige dreng slingrede lidt i bilen, men kørte ikke hurtigere end det tilladte,« siger vagtchefen.

Mon ikke den 14-åriges mor både har haft en del kritiske spørgsmål til sin søn og mand her til aften.