Af ukendte årsager forsøgte en 35-årig mand ombord på et fly pludseligt at åbne nøddøren, mens han og de resterende passagerer befandt sig i polsk luftrum.

Det er i hvert fald, hvad Københavns Politi har sigtet ham for. Ifølge sigtelsen »udsatte han de øvrige passagerer for fare for liv eller førlighed«.

Manden var ikke selv til stede, da der tirsdag formiddag ved Dommervagten i Københavns Byret var grundlovsforhør i sagen.

Han blev fremstillet in absentia, som det hedder. Dette, fordi han i kølvandet på episoden er blevet tvangsindlagt.

I sigtelsen lyder det, at episoden fandt sted cirka klokken 08.45 tirsdag. En oversigt over tidligere flyafgange viser, at et fly fra Pegasus på dette tidspunkt var på vej til København fra Istanbul.

Flyet landede i Københavns Lufthavn klokken 10.03, og syv minutter senere skred betjente til anholdelse af den 35-årige.

Ved tirsdagens grundlovsforhør blev det besluttet, at den 35-årige skal være varetægtsfængslet i foreløbigt 13 dage i surrogat.

Dommeren vurderede, at der er grund til at frygte, at han på fri fod vil forsøge at begå lignende kriminalitet eller forsøge at påvirke efterforskningen.

