Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 17-årig dreng og en 20-årig mand er sigtet for at have overfaldet en 19-årig mand med knivstik og slag med en hammer på Godthåbsvej på Frederiksberg 26. december.

De to er blevet anholdt torsdag formiddag af Københavns Politi.

Nu sidder de i et grundlovsforhør i retten på Frederiksberg, hvor der er mødt flere familiemedlemmer op til de to.

Efter en del forvirring blev grundlovsforhøret først udskudt en time og siden rykket til et større retslokale, da der var så mange tilhørere til retsmødet.

De to unge mænd er netop blevet sigtet for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, da de efter politiets opfattelse 26. december 2022 på Godthåbsvej ud for nummer 58 på Frederiksberg i forening med flere medgerningsmænd en skulle de have tildelt en 19-årig mand 3 knivstik, et i venstre underben og to stik i højre og venstre lår 19-årig mand.

Det er ligeledes politiets opfattelse, at overfaldet var en del af en konflikt mellem to kriminelle bander.

Den 17-årige mand er iført sort joggingtøj, hvilket den 20-årige mand ligeledes er iført, da de sætter sig ved siden af deres forsvarsadvokater.

De er begge sigtet efter straffelovens § 81 a, den såkaldte bandeparagraf, der kan udløse dobbeltstraf.

Som B.T. tidligere har kunnet fortælle, så har der været omkring 20 tilfælde af enten knivstikkerier eller våbenfund, som man mener relaterer sig til konflikten.

Begge de to sigtede nægter sig skyldige.

Opdateres …