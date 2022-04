Flere personer var mandag vidne til, hvordan en 28-årig mand var både truende og voldsom over for flere gæster på McDonald's.

Faktisk så voldsom, at han endte med at overfalde to personer.

Episoderne fandt sted på McDonald's på Telefontorvet i Aarhus Midtby omkring klokken 23.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Da Østjyllands Politi ankom til adressen, så de den 28-årige mand stå foran restauranten med knyttede næver, mens han råbte af nogle personer.

Vidner har ifølge Østjyllands Politi forklaret, at den 28-årige havde slået en 19-årig mand i ansigtet og tildelt en 19-årige kvinde flere slag på kroppen.

Ingen af dem var umiddelbart kommet alvorligt til skade.

Patruljen på stedet anholdt den 28-årige, der blev sigtet for vold.