En 65-årig mand fra Silkeborg-egnen er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med en jagtulykke i januar.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi torsdag.

En 57-årig jæger mistede 9. januar 2022 livet, efter han blev ramt af et skud afgivet af en 65-årig jagtkammerat i et skovområde mellem Karup og Thorning.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyste tilbage i januar, at det tydede på, at der var tale om en tragisk ulykke, hvor den 65-årige ramte den 57-årige.

'De foreløbige undersøgelser viser, at den 65-årige under jagten afgav skud over en afstand på omkring 100 meter mod det, han troede var et anskudt rådyr. Det viste sig i stedet at være den 57-årige mand, som blev ramt,' skrev de i en pressemeddelelse.

Sagen er siden blevet efterforsket af Midt- og Vestjyllands Politi, og nu har politikredsens anklagemyndighed rejst tiltale i sagen.

Den 65-årige mand er tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Ifølge anklageskriftet afgav den tiltalte under jagten et skud med sin jagtriffel uden at have sikret sig, at der ikke var personer i skudretningen. Skuddet ramte den 57-årige jagtkammerat, der efterfølgende døde som følge af skuddet.



Sagen vil blive behandlet som en domsmandssag ved retten i Viborg. Den er endnu ikke berammet.