Tirsdag aften er en 43-årig mand afgået ved døden i en ulykke på Dalvangsvej i Glostrup.

Det fortæller Københavns Vestegns Politi til B.T.

»Vi modtager en melding om, at en mand er afgået ved døden efter en ulykke,« siger Lise Jensen, der er vagtchef hos Københavns Vestegns Politi.

Tidligere på aftenen skrev Københavns Vestegnes Politi på Twitter, at man havde afspærret området ved en ejendom på Dalvangsvej i Glostrup, mens en efterforskning fandt sted

Ifølge B.T.s medarbejder var der både politihunde og flere af politiets kriminalteknikere til stede.

Over for B.T. oplyser Københavns Vestegns Politi, at efterforskningen er slut, men at man er stadig til stede derude.

Politiet modtog meldingen klokken 17:49.

De pårørende er blevet underrettet.