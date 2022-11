Lyt til artiklen

En juniaften i 2020 drog Abdinur Mohamed Ismail sit sidste suk. Denne aften blev han frarøvet livet i en kugleregn.

Det står klart. Men spørgsmålet om, hvem der står bag hans død, mangler stadig svar.

Efter utallige retsdage med forklaringer, overvågningsbilleder, aflytningsmateriale, vidner og argumenter for det ene og det modsatte, er de fire mænd, som politiet havde udpeget som gerningsmænd, nemlig blevet frifundet.

Onsdag formiddag er skyldkendelsen således blevet læst op i retssal 13 ved Retten i Odense.

31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev foran sit eget hjem i Egeparken i Vollsmose tilfældigt drabsoffer, da han 24. juni 2020 blev ramt af skud, fordi han kom fysisk imellem to odenseanske bandegrupperingers brutale opgør. Foto: Privat Vis mere 31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev foran sit eget hjem i Egeparken i Vollsmose tilfældigt drabsoffer, da han 24. juni 2020 blev ramt af skud, fordi han kom fysisk imellem to odenseanske bandegrupperingers brutale opgør. Foto: Privat

Frifindes, frifindes, frifindes, lyder det ud i salen, hvor utallige pårørende, journalister og sågar byens borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har taget plads på tilhørerrækkerne.

I alt fem mænd har de seneste måneder siddet på anklagebænken i en omfattende sag om narko, afpresning, særdeles grov vold, indbrud, ulovlig våbenbesiddelse og drab – ikke mindst.

Retssagen har ikke overraskende centreret sig om det skyderi i Vollsmose, der 24. juni 2020 kostede 31-årige Abdinur Mohamed Ismail livet.

Han var ifølge politiet et uskyldigt offer. Blot på vej hjem efter fyraften, da han blev skudt.

Selvom Abdinur Mohamed Ismail selv nåede at ringe 1-1-2 efter at være blevet ramt i hovedet, stod hans liv ikke til at redde.

Fra et overvågningskamera i Egeparken i Vollsmose umiddelbart inden drabet på den uskyldige Abdinur Mohamed Ismael. Foto: Fyns Politi Vis mere Fra et overvågningskamera i Egeparken i Vollsmose umiddelbart inden drabet på den uskyldige Abdinur Mohamed Ismael. Foto: Fyns Politi

Den aften – lige omkring klokken 23.49 – blev lagermedarbejderen, der af flere bliver beskrevet som en rollemodel, ifølge anklagemyndigheden et uskyldigt offer.

»Han var ikke en del af skyderiet. Han var, på den værste måde, på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt,« lød det fra anklager Jacob Thaarup, da sagen i august blev indledt.

Det er kun fire af de fem mænd på anklagebænken, der har været tiltalt for selve drabet. Og de har nægtet sig skyldige. Ikke bare i drabet, men også i langt størstedelen af de andre forhold.

Nævningetinget har altså heller ikke fundet, at de kunne kendes skyldige i drabet.

Retten anfægter ikke, at Abdinur Mohamed Ismail blev dræbt. Men de enige dommere og nævninge har ikke fundet det bevist, at det var sagens tiltalte, der stod bag.

Man har simpelthen ikke kunnet identificere attentatmændene, lyder det.

Til gengæld er de fire mænd blevet kendt skyldige i størstedelen af de andre forhold. Derfor fortsætter sagen nu med anklager og forsvareres strafprocedurere. Dommen falder torsdag.

Sagens femte mand på anklagebænken har kun været tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og fareforvoldelse. Han blev selv ramt under skyderiet. I ryggen og hoften. Og i psyken.

I retten har han tidligere fortalt, at han i dag har både ptsd og angst. Men han slipper for en fængselsdom.

Således er han ved nævningetinget ikke fundet skyldig i det enkelte forhold, han var tiltalt i.