Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kort før midnat 24. juni 2020 modtog en kvindelig politibetjent ved Fyns Politi et gruopvækkende opkald.

I røret var en mand, som havde alarmerende brug for hjælp. Det kunne han bare ikke fortælle.

For manden, 31-årige Abdinur Mohamed Ismail, var kort forinden blevet ramt af et skud i hovedet og forblødte kraftigt.

Han var uskyldig og blev offer for en skudveksling mellem to bander, der fandt sted klokken 23.49. Abdinur Mohamed Ismail formåede altså selv at ringe 112, før han døde i minutterne efter.

Det er noget af det, som er kommet frem på den første retsdag, hvor fire mænd er tiltalt for drab på Abdinur Mohamed Ismail. En femte sidder også tiltalt, men ikke for drab.

Optagelsen, hvor man hører 112-opkaldet, efter han blev ramt af et skud i munden, blev afspillet i ved Retten i Odense.

Kort forinden havde Abdinur Mohamed Ismails familie fået lov til at forlade retslokalet.

Og i de efterfølgende 45 sekunder blev opkaldet spillet højt, hvor en betjent spurgte, om nogen havde brug for hjælp. Men der kom aldrig svar.

Det eneste, man kunne høre, var lyden af en mand, som var ved at blive kvalt i sit eget blod.

Ikke desto mindre var politiet allerede på vej, men kunne ikke redde Abdinur Mohamed Ismail. Han døde kort tid efter.

»Han var ikke en del af skyderiet. Han var, på den værste måde, på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt,« lød det blandt andet fra anklager Jacob Thaarup.

Alle fem tiltalte er til stede i retten med deres forsvarsadvokater ved siden af sig.

Grundet sagens alvor og de involverede, er det helt store sikkerhedsnet rullet ud ved Retten i Odense.

Alene i retssalen er der flere betjente til stede. Og derudover vil andre være til stede i eller omkring retsbygningen for at sørge for sikkerheden. Omkring 20 betjente er sat på opgaven, lyder det.

Sagen strækker sig over 22 dage i løbet af august, september og oktober. Og indtil videre skal 26 vidner afgive forklaring.

Der forventes at falde dom i slutningen af oktober.