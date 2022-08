Lyt til artiklen

Abdinur Mohamed Ismail var netop kommet hjem fra arbejde og trådt ud af sin bil, da han blev ramt af skud, da to bandegrupperinger gik amok.

Han blev et uskyldigt offer for skudvekslingen, der fandt sted i Odense-bydelen Vollsmose d. 24. juni 2020.

Tusindvis af timer er siden blevet brugt på at gennemse videomateriale og efterforske sagen fra politiets side, og mandag starter den omfattende sag, der kører som en nævningesag.

Det foregår ved Retten i Odense.

31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev foran sit eget hjem i Egeparken i Vollsmose tilfældigt drabsoffer, da han 24. juni 2020 blev ramt af skud, fordi han kom fysisk imellem to odenseanske bandegrupperingers brutale opgør. Foto: Privat Vis mere 31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev foran sit eget hjem i Egeparken i Vollsmose tilfældigt drabsoffer, da han 24. juni 2020 blev ramt af skud, fordi han kom fysisk imellem to odenseanske bandegrupperingers brutale opgør. Foto: Privat

Fire mænd sidder tiltalt for drab. En femte er også tiltalt, men ikke for drab.

Drabet på mønsterborgeren Abdinur Mohamed Ismail, der arbejdede som lagerarbejder på aftenholdet i Coops højlager i Hjallese, blev begået, da to stridende bander fra Korsløkkeparken og Bøgetorvet kom i konflikt på en parkeringsplads i Vollsmose.

Flere skud blev affyret. Og et ramte Abdinur Mohamed Ismail i hovedet, der intet havde med sagen at gøre. Han døde på stedet.

»Det er jo en særlig tragisk sag, hvor en uskyldig ender med at blive dræbt på grund af den totale mangel på respekt for andres liv, som de her bandekriminelle udviser,« udtalte politidirektør Arne Gram i april sidste år.

Anklageskriftet i sagen er omfattende og tæller i alt ti forhold. Drab, forsøg på drab, vold, afpresning, ulovlig våbenbesiddelse og indbrud er nogle af forholdene, som er fordelt på de i alt fem tiltalte.

Grundet sagens alvor og de involverede, er det helt store sikkerhedsnet rullet ud ved Retten i Odense.

Alene i retssalen er der flere betjente til stede. Og derudover vil andre være til stede i eller omkring retsbygningen for at sørge for sikkerheden. Omkring 20 betjente er sat på opgaven, lyder det.

Sagen strækker sig over 22 dage i løbet af august, september om oktober.

Der forventes at falde dom i slutningen af oktober.