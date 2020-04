'Jeg håber inderligt, at dette er en aprilsnar,' skriver en bruger til et opslag, som reality-deltageren Lenny Pihl onsdag - 1. april - delte på sin Instagram-profil, som han siden har gjort privat.

I opslaget, som du kan se et skærmdump af nedenfor, udlover han 50 bøtter snus i en konkurrence, og i sine stories reklamerer han for to typer snusprodukter. Begge er tobaksfri, forsikrer Lenny Pihl over for førnævnte bruger.

En anden bruger henviser til, at der fortsat er det afhængighedsskabende stof nikotin i produkterne, og kalder reklamen for 'usmagelig'.

B.T. har talt med Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, om kritikken, og hun erklærer sig enig.

Opslaget, hvori Lenny Pihl udlover 50 bøtter snus. Vis mere Opslaget, hvori Lenny Pihl udlover 50 bøtter snus.

Hun har i 20 år forsket i rygning og folkesundhed, og hun understreger, at selvom det ikke er ulovligt at reklamere for tobaksfri snusprodukter i Danmark, er det stadig problematisk:

»Jeg forstår slet ikke, at de (influencere, red.) ikke har nogle etiske kodekser for, hvordan de opfører sig. For de er jo reklamesøjler. Hvad vil de have hængende på deres søjle? Er det okay at sælge skadelige stoffer til unge mennesker, som de er forbilleder for?« spørger hun retorisk.

Hun understreger, at selvom produkterne ikke indeholder tobak, kan de fortsat være skadelige. Særligt for unge mennesker, som netop oftest er dem, der er målgruppen, når influencere reklamerer.

»Nikotin er ikke et uskadeligt stof. Der er stigende evidens for, at den umodne hjerne tager kognitiv skade af nikotin. Det betyder, at unge mennesker kan få dårligere indlæringsevne, adfærdsforstyrrelser, angst og depression,« ridser Charlotta Pisinger op.

Hun nævner ligeledes, at nikotin kan have effekter på hjertet og få puls og blodtryk til at stige.

»Det værste er selvfølgelig, at det er svært afhængighedsskabende. Det starter med, at det bare er sjov og ballade til fester, men så går der ikke længe, før man er blevet afhængig, og så hænger man på det resten af sit liv.«

Netop med tanken på konsekvenserne mener Charlotte Pisinger, at Lenny Pihl og andre, der reklamerer for snusprodukter - tobaksfrie eller ej - bør tænke sig om, før de takker ja til sådanne samarbejder.

»Jeg synes, det er utrolig trist, at der er nogle influencere, der ikke tænker over deres ansvar og sætter sig selv nogle standarder, som jeg vil kalde det.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Lenny Pihl, men han har ikke ønsket at kommentere sagen.