Forretningskvinden Ilse Jacobsen er død.

Det oplyser hendes firma, IJH A/S, i en pressemeddelelse.

»Ilses familie samt virksomheden beder om fred til at sørge over tabet af Ilse; entreprenør, forretningskvinde, datter, hustru, mor, søster, ven, arbejdsgiver, passioneret ildsjæl,« lyder det.

Hun blev 62 år og er død efter en kamp mod kræft.

»Ilse sov stille ind på hospitalet i går den 23. oktober 2022 og var omgivet af sin nærmeste familie,« skriver de i pressemeddelelsen.

Hun har været i behandling for kræft siden august sidste år og har blandet andet fået kemobehandling. I videoen øverst i artiklen kan du se hende kort efter en operation i august i år.

Her fortalte Ilse Jacobsen til B.T., at hun deltog i festen for sin gode ven Christian Stadils skyld, men at hun var mærket af sygdommen.

»Det er hårdt. Mega hårdt. Det er en ond sygdom. Jeg vil ikke ønske det for nogen. Jeg synes virkelig, at det er hårdt,« lød det.

Hun var kendt som iværksætter og designer og har blandet andet været 'løve' i tv-programmet Løvens Hule.

Ilse Jacobsen åbnede i 1993 sin første butik i Hornbæk og fik siden stor succes med gummistøvler, før hun i 2018 mødte stor kritik for arbejdsmiljøet i sin butikskæde.

Forretningskvinden havde også sit eget kurbad, som hun i sidste uge meldte ud, at hun forsøgte at sælge grundet sygdommen.

»Jeg er desværre ikke i stand til at genåbne kurbadet, som forventet, derfor har jeg taget den beslutning at sætte mit kurbad til salg.«

»Dette bunder i min aggressive kræftsygdom Lymfom, og at mit fokus er på at blive rask. Så jeg håber kære kunder, at I vil have en lille smule tålmodighed med genåbningen.«

Ilse Jacobsen efterlader sig sin mand Jesper og sin bonusdatter.