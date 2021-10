Som skuespiller lever man af at tage roller på sig. Men det er ikke alle roller, man efterfølgende kan lægge fra sig igen. Rollen som Iben i 'Klovn' kom for eksempel til at forfølge Iben Hjejle alt for længe. Det skriver hun i sin nye biografi 'En gylden korkprop'.

Da Iben Hjejle i foråret 2002 for første gang trådte ind i Casper Christensen og Frank Hvams 'Langt fra Las Vegas'- univers, var det i rollen som arkitekten Liva, der senere blev Casper Christensens kæreste.

Men da virkeligheden fulgte efter tv-serien, og de to blev kærester – også i den virkelige verden – fulgte en medieopmærksomhed, som Iben Hjejle stadig har det svært med.

»Et sted i 'Klovn' siger Casper, at vi er 'Danmarks celebrity-par nummer to efter kronprinsparret'. Det var ikke helt løgn. Jeg skulle hele tiden være opmærksom på, hvad andre mennesker tænkte, hvad jeg sagde, og om det kunne blive til en overskrift,« skriver hun i bogen.

Casper Christensen og Iben Hjejle på vej til regentparrets aftenselskab for kultur og sport på Christiansborg i 2009. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Første gang hun mærkede omverdenens interesse, var, da en fotograf lå på lur uden for hendes lejlighed i Gothersgade for at få et enkelt glimt af det nye par sammen.

Mens Casper Christensen med humor kunne holde de nysgerrige spørgsmål en armslængde fra sit privatliv, gik opmærksomheden Iben Hjejle på. Hun havde svært ved at sige nej, når fremmede bad om et billede, når hun var ude at spise med sin veninder, eller når hun stod i kø i ulvetimen med et grædende barn.

Interessen for parret voksede, da virkeligheden og fiktionen igen blev flettet sammen, og hun og Casper Christensens samliv fortsatte i 'Klovn'-universet.

Opdraget fra Casper Christensen og Frank Hvam var, at hun – og Casper – skulle spille de karakterer, som medierne beskrev dem som. Det vil sige, at hun var den skrappe, arrogante Iben – »en rædsom harpe«, som hun selv siger:

»Men det meste af det, jeg skælder ud over i 'Klovn', skælder jeg ikke ud over i virkeligheden. På samme måde er Casper-figuren i 'Klovn' kynisk, løgnagtig og beregnede. Et dårligt menneske simpelthen. Det er Casper ikke, han fylder meget, og han var som en tsunami at bo sammen med, men han var aldrig overlagt ondskabsfuld,« skriver hun.

Iben Hjejle var ikke den eneste, der havde det svært med opmærksomheden. På et tidspunkt indrømmede hendes egen storesøster, at hun var holdt op med at fremhæve familieskabet, når hun var i byen, fordi resten af aften så ville gå med at tale om Iben Hjejle, 'Klovn' og Casper Christensen.

Casper Christensen, Frank Hvam og Iben Hjejle på vej til Island for at præsenterer den 5. sæson af klovn. Foto: peter helles eriksen

Den besked var en »mavepuster«, som fik Iben Hjejle til at tænke over, hvordan hun havde forvaltet sin rolle som offentligt kendt.

Da forholdet mellem Iben Hjejle og Casper Christensen gik i stykker i 2011, holdt Iben Hjejle op med at være 'Klovn-Iben'.

Siden øvede hun sig i at sige nej. Både til mænd, der stoppede hende på gaden for at få hende til at skælde dem ud, til flere sæsoner af serien og til den tredje 'Klovn'-film.

Som hun skriver i sin bog:

»Økonomisk betragtet var det et idiotisk fravalg fra min side. Men jeg kunne ikke spille den Iben igen – hun er der simpelthen ikke længere.«