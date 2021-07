Fyrstinde Charlene af Monaco har været 'fanget' i Sydafrika i månedsvis efter en kompliceret operation, der har medført voldsomme komplikationer.

Det betyder, at hun har måttet undvære sin ægtemand, 63-årige fyrst Albert, og deres seks år gamle tvillinger, Gabrielle og Jacques.

Nu deler den 43-årige fyrstinde en række billeder, som viser, hvordan hun holder kontakten ved lige med sin lille familie i Monaca, mens hun selv kommer sig i sit hjemland.

På billederne kan man blandt andet se fyrstinden tale med sine børn gennem FaceTime. Det skriver People.



»Tilbringer tid med Jacqui og Bella, mens jeg laver tæpper til børnehaven ved siden af. Ønsk mig held og lykke,« skriver hun til opslaget, som kan ses herunder:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Det var i maj, at fyrstinde Charlene pådrog sig en øre-, næse- og svælginfektion, og hun har siden været gennem flere operationer.

Det er første gang, hun deler billeder af sig selv på sociale medier efter operationen. Hun har dog tidligere udtalt, at det har været meget svært at undvære sine børn.

»Min daglige samtaler med Albert og børnene hjælper mig til at holde modet oppe, men jeg savner dem vældig meget. Jeg har heldigvis været så heldig, at de har været at besøge mig, og det var fantastisk. Jeg kan ikke vente med at se dem igen,« sagde hun i juni.

Fyrstindens familie var i Sydafrika for at besøge hende i begyndelsen af juni, og det er bekræftet fra officielt hold, at de planlægger et nyt besøg snarest muligt.

Prins Albert og fyrstinde Charlene. Foto: ERIC GAILLARD / POOL Vis mere Prins Albert og fyrstinde Charlene. Foto: ERIC GAILLARD / POOL

I forbindelse med fyrstinde Chalenes ophold i Sydafrika, har der været rygter om, at hendes ægteskab med fyrst Albert hænger i en tynd tråd.

Dette er dog – ifølge fyrstinden selv – ikke sandt.

»Fyrst Albert er min klippe og min styrke. Uden hans kærlighed og støtte ville jeg ikke være kommet gennem disse smertefulde måneder.«

Det er uvist, hvornår fyrstinde Charlene er rask nok til at kunne rejse hjem.