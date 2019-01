R. Kelly har for alvor igen været i søgelyset, efter en ny dokumentar fyldt med påstande om seksuelle overgreb er blevet offentliggjort.

Nu er det så hans egen datter, Buku Abi, som afslører, at også hun er bekendt med nogle af sin fars mere dystre sider.

»Det monster, som I allesammen konfronterer mig med, er min far,« skriver hun på det sociale medie Instagram.

»Jeg er meget klar over, hvem og hvad han er. Jeg voksede op i det hus. Mit valg er ikke at snakke om ham, og hvad han gør, for min egen sindsros skyld.«

Hun fortæller, at hun ikke har talt med sin far i nogle år, skriver The Independent.

»Min mor, mine søskende og jeg ville aldrig tolerere, acceptere eller være en del af noget negativt, han har gjort eller gør i sit liv,« skriver datteren på Instagram og fortsætter:

»Alt hvad jeg har været igennem i mit liv - jeg ville aldrig ønske for andre, at de skulle opleve den smerte.«

Det er dokumentaren Surviving R. Kelly, som blev frigjort 3. januar, der har startet en ny runde af beskyldninger mod RnB-sangeren.

En, der kan bakke de nye beskyldninger op, er R. Kellys tidligere kæreste Kitti Jones.

Hun stod frem i en tidligere dokumentar og fortalte, at hun også var nede i Kellys sex-fangehul, hvor hun blev tvunget til at have sex med R.Kelly og andre.

Hun fortæller desuden, at RnB-stjernen har sagt til hende, at en af pigerne fra 'kulten' havde han trænet, siden hun var 14 år, til at blive hans kæledyr.

Folk reagerer stærkt på beretningerne i TV-programmet, og både Lady Gaga og John Legend har været ude og vise støtte til ofrene.

Musikeren John Legend, som også gør sig i RnB-genren, var med i dokumentaren, og han skriver på Twitter: 'Jeg tror på disse kvinder og giver ikke en skid for at beskytte en serie-barnevoldtægtsmand.'

I den nye dokumentar er det en række af kvinder, der står frem og siger, at de blev holdt mod deres vilje, og at de blev misbrugt fysisk, psykisk og seksuelt.

Efter den er blevet sendt på TV-kanalen Lifetime, er der igen startet en efterforskning mod R. Kelly.

Anklageren Kim Foxx beder ofre om at gå til myndighederne.