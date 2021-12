Det er et sikkert samtaleemne efter hver landskamp efterhånden.

De danske målvogtere. For på skift brillerer Sandra Toft og Althea Reinhardt gang på gang ved årets slutrunde og rager titlen som 'Kampens Spiller' til sig.

Mod Brasilien var det førstnævnte, der vogtede det danske bur, og hun leverede flere store redninger. Hun fik lov til at spille hele kampen, men faktisk kunne det være endt anderledes.

»Det var faktisk sådan, de har været så gode, at vi næsten overvejede at tage Sandra ud,« sagde Jesper Jensen med et smil efter kampen, der endte 30-25 til Danmark, og forklarede:

»Hver gang vi stod og kiggede, var det så også sådan: 'hun har lige haft tre gode redninger'. Men det er bare som om, hver gang der går en bold ind, står man og tænker: 'arh, kom nu Sandra',« lød det fra en tilfreds landstræner.

Og tilfreds var han bestemt efter kampen, for det handlede på ingen måde om, at han ikke var glad for det, han så fra Sandra Toft.

Det var udelukkende et luksusproblem, fordi han er blevet 'vant til' så høje redningsprocenter.

»Det er jo helt urimeligt, men de står jo bare så mega godt, og fordi den der sidder på bænken er så god, at man overvejer det. Det er virkelig luksus med de to derinde, de gør det sindssygt godt,« sagde Jesper Jensen.

Sandra Toft blev 'kampens spiller' mod Brasilien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft blev 'kampens spiller' mod Brasilien. Foto: Liselotte Sabroe

På et tidspunkt kunne man godt se, at Althea Reinhardt stod bag bænken og varmede en smule op i midten af anden halvleg. Men det endte med, hun satte sig ned igen.

»Når du har to målvogtere, der har stået på omkring 50 procent i en turnering, så er det klart, at når den ene falder ned på omkring 40, og der går en bold ind, som ikke er gået ind i turneringen, går man lige og overvejer det. Men vi stoler også 100 procent på dem, de er så gode begge to, så det er bare fedt,« jublede landstræneren.

Det står nu helt klart, at han og holdet skal spille med om medaljerne ved årets VM. Fredag står den på semifinale mod enten Frankrig eller Sverige.

»Jeg er helt vildt glad. Jeg er mega stolt men også lettet, for vi havde spillet så godt i de første seks kampe, at det ikke ville være til at holde ud, hvis vi skulle hjem nu. Selvom der stadig er mange, tror jeg, der har respekt for det, Brasilien laver, tror jeg ikke, det er ligeså nemt at se udefra, hvor dygtige de er i deres spil, som det er at mærke indefra. Vi er enormt glade, og så er det en kamp, hvor vi faktisk vinder relativt sikkert i anden halvleg på trods af, vi var presset ved pausen,« sagde Jesper Jensen.