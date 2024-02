Hvis man har købt salat i Netto, kan der vente noget af en overraskelse.

Fødevarestyrelsen har nemlig tilbagekaldt nogle salater, fordi de langt fra indeholder det, der står på dem.

Det drejer sig om salaten Næmt Spiseklar, som på mærkaten står til at være med kylling og humus.

Der er nemlig det problem, at de indeholder slet ikke kylling og humus-salat.

Næmt Spiseklar-salaterne. Foto: Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Næmt Spiseklar-salaterne. Foto: Foto: Fødevarestyrelsen

I stedet er der fyldt en bulgursalat i bægeret.

Derudover er der også udeklarerede allergener i.

Hvis man er allergisk overfor sennep eller hvede, kan man få problemer. For det kan produktet, der altså udgiver sig for at være en kyllinge- og humussalat, nemlig.

Hvis man se, om den salat, man har slæbt hjem fra Netto, så er det den sending, som har sidste anvendelsesdag 21. februar i år, som det drejer sig om.

Det er firmaet Delicate A/S, som tilbagekalder varen, skriver Fødevarestyrelsen.

Produktet er solgt i Netto-butikker i hele landet.