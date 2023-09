»Et betydeligt CO2-aftryk«.

Sådan lød det om læder på Apples stort anlagte begivenhed tidligere i september, hvor de præsenterede iPhone 15.

Her fortalte virksomheden, at den dropper læder fra alle sine iPhone-produkter, herunder covers til telefoner, fordi læder kommer fra køer, og køer udleder store mængder CO2.

I stedet lancerede de en produktserie af et materiale, de kalder 'FineWoven'.

Et cover i materialet koster 549 kroner, og de første omtaler af det giver det en noget hård medfart.

»Det, I har hørt indtil nu, er sandt. Apples nye FineWoven iPhone-covers og -tilbehør er dårlige. Virkelig dårlige.«

Sådan indleder techmediet The Verge eksempelvis en artikel dedikeret til det nye materiale, der skulle være en »luksuriøs« erstatning for læderet.

Journalisten kunne allerede, da hun tog coveret ud af æsken, se små slidmærker omkring kanterne.

Og så tyder det på, at små mærker og ridser permanent sætter sig i coveret.

For at teste holdbarheden af et produkt, der uundgåeligt kommer i nærheden af fingernegle, nøgler og andre skarpe ting, forsøgte en af mediets redaktører lige at køre sine fingernegle op og ned af coveret fem gange.

Her viser en Twitter-bruger, hvor nemt man kan lave synlige mærker:

Here's how easily the new FineWoven case and MagSafe Wallet for iPhone 15 get scratched up. And as you can see, the scratches do not rub out. I'm shocked @Apple released this product. Can't recommend it. pic.twitter.com/Rxsh0V1Tta — Jason Hiner (@jasonhiner) September 21, 2023

En uge senere er mærkerne stadig at se på coveret, skriver The Verge.

Samme negative anmeldelser finder man på forummet MacRumors, hvor der er lavet en hel tråd med folk, der har sendt coveret tilbage.

»Efter at have holdt det i hånden føles det mere som et billigt 10 dollar-cover fra Amazon end som Apple-kvalitet, især til prisen,« skriver brugeren, der har startet tråden, for eksempel.

Apple meldte for halvanden uge siden ud, at de dropper læder i alle nye produkter, og materialet FineWoven bliver derfor også brugt til nye remme til Apple Watch og etuier til Apple Tags og mere.

Det var ved samme arrangement, at de afslørede de nye iPhone-modeller, der udkommer fredag i denne uge.