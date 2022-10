Lyt til artiklen

I den seneste Voxmetermåling brager Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen frem og står til at få 9,2 procent af stemmerne.

Og det går ikke ubemærket hen i De Radikales valglejr, hvor Sofie Carsten Nielsen nu åbner for en regeringsflirt med Lars Løkke.

»Der kan være mange muligheder, der opstår …,« siger hun.

Men kunne du pege på Løkke som statsminister?

»Det ved jeg ikke. Det kunne jeg vel godt.«

Den radikale leder understreger, at man fortsat peger på Mette Frederiksen som første forhandlingsleder efter et valg.

Sofie Carsten Nielsen kan ikke uddybe, hvad der skal til, før De Radikale kan pege på Lars Løkke. I stedet forklarer hun, at man ikke vil lukke nogen døre endnu.

»Det hele kommer an på flertalssituationer, men man skal aldrig udelukke nogen – og det har vi heller ikke gjort,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Kunne du forestille dig at pege på Lars Løkke som statsminister i en regering med De Radikale og Venstre eller De Konservative?

»Det kan jeg ikke forudsige lige nu. Vi må se, hvordan mandaterne falder ud, men man skal aldrig udelukke konstellationer, der giver mening,« slutter hun.

Ifølge seneste Voxmetermåling står Radikale Venstre til at få 5,3 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen.

Det er en kraftig tilbagegang siden 2019, hvor partiet fik 8,6 procent af stemmerne.

