Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen afviser, at partiet i øjeblikket deltager i regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet.

»Jeg ved, mange taler om regeringsforhandlinger og alt muligt andet, men mig bekendt foregår der ikke regeringsforhandlinger. Vi er i hvert fald ikke med,« siger han, da B.T. møder ham efter det første møde i Folketingssalen efter valget.

Det er Socialdemokratiet, der har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om at danne ny regering efter valget for to uger siden.

Her er fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) blevet udvalgt som forhandlingsleder af et politisk flertal.

Men ifølge Venstre-formanden er der slet ikke tale om forhandlinger endnu.

»Vi er inviteret til nogle sondringer af den fungerende regering, og der deltager vi,« forklarer Jakob Ellemann-Jensen.

Hvis man spørger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen, er der heller ikke rigtige forhandlinger i gang endnu.

»Der sker ingenting i den her uge. Det er mit indtryk, at regeringens førsteprioritet er et samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, men der er lang vej igen. Det handler grundlæggende om at bygge noget tillid op,« siger han.

Mette Frederiksen gik til valg på at danne en regering hen over midten. Under hele valgkampen lød budskabet fra Jakob Ellemann-Jensen, at partiet under ingen omstændigheder ville indgå i en regering med Socialdemokratiet.

Desuden har Jakob Ellemann-Jensen flere gang udtalt, at han ikke stoler på statsministeren på grund af hendes håndtering af minksagen.

Men efterfølgende har partiformanden ikke direkte afvist forslaget, og fra en profil i baglandet lyder det, at det er bedre at sidde med ved regeringsbordet end at overlade beslutningerne til de røde partier.

Derfor bliver det interessant at følge Venstres landsmøde i den kommende weekend, hvor partiet skal beslutte, hvad partiets pris er for at gå i regering, forklarer Joachim B. Olsen.

»Ellemann skal også bruge landsmødet til at finde ud af, hvad baglandet vil. Det bliver interessant at følge talerne fra talerstolen,« siger han.

Ved valget fik Venstre 13,3 procent af stemmerne og mistede dermed hele 20 mandater i Folketinget. Derfor skal man ifølge Jakob Ellemann bruge partiets 23 mandater bedst muligt.

»Min opgave som Venstres formand er at sikre at de mandater, som venstre dog trods alt fik ved valget, hvor vi gik tilbage, får den størst mulige indflydelse i dansk politik,« slutter Jakob Ellemann.