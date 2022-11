Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er bedre at sidde med ved regeringsbordet end at overlade beslutningerne til de røde partier.

Også selvom det betyder, at man både skal leve med deltagelse fra Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne og at få Mette Frederiksen som statsminister.

Sådan lyder det nu fra en af de tungere stemmer i Venstres bagland, Hans Chr. Tylvad, i et længere interview med Avisen Danmark.

Han er Venstres kommuneforeningsformand i Ringkøbing-Skjern, som er et ud af i alt fire steder i landet, hvor partiet forblev det største ved valget i tirsdags. De tre andre er Herning Nord kredsen, Gentofte og Rudersdal.

Hans Chr. Tylvad er ikke i tvivl om, hvad Jakob Ellemann-Jensen bør svare, hvis Venstre får mulighed for at blive en del af en ny regering.

»Han bør sige ja tak. Det håber jeg, han gør, siger Hans Chr. Tylvad og fortsætter:

»Det er klart, at det ikke er vores drømmescenarie. Jeg ved også godt, det vil koste at være med i sådan et samarbejde og under socialdemokratisk ledelse, for man kommer til at tage ansvar for nogle beslutninger, som man måske ikke elsker allermest. Men hvis man tænker på, hvad alternativet er...«

Flere andre Venstre-folk har efter valget luftet samme synspunkt.



Blandt andet åbnede Søren Gade allerede på valgaften for en regering over midten.

»Alting er et spørgsmål om prisen på grisen. Det handler om indflydelse. Det er formanden, der afgør det. Jeg er ikke afvisende over for noget som helst,« sagde den tidligere forsvarsminister kort efter det stod klart, at Venstre mistede mere end 20 mandater og endte med et resultat på 13,3 procent af stemmerne.

Jakob Ellemann-Jensen var fredag morgen til det første forhandlingsmøde med Mette Frederiksen på Marienborg. Han var efter mødet ikke kategorisk afvisende, men dog skeptisk over for et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

»Jeg anerkender, at nogle har den ambition. Jeg synes ikke, det ligger lige for, men nu har jeg præsenteret, hvad vi står på fra Venstre«, sagde han efter mødet.

Forhandlingerne på Marienborg om en ny regering fortsætter på mandag.

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.