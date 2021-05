Han har en milliardkamp hængende over hovedet, men han kunne alligevel ikke lade være.

For Brøndbys mesterskab og den dramatiske guldduel, der udspillede sig mandag, kørte også på tv-skærmen hjemme hos Brentford-træner Thomas Frank.

Og det var på trods af, at der lørdag er over en milliard kroner på spil, når London-klubben skal forsøge at spille sig op i Premier League.

»Jeg så anden halvleg af AGF-kampen og guldkampen mod FC Nordsjælland. Man kan jo ikke lade være med at følge med, når man har været i den klub i tre år. Jeg kender rigtig mange af folkene derude, så det var jeg nødt til at se,« siger Thomas Frank på et pressmøde for danske medier forud for lørdagens store kamp.

Thomas Frank og Brentford har alt på spil lørdag. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Thomas Frank og Brentford har alt på spil lørdag. Foto: PAUL CHILDS

Efter 16 års mesterskabstørke formåede Brøndby at hive de eftertragtede guldmedaljer hjem med en 2-0-sejr over FC Nordsjælland, og i det øjeblik, hvor slutfløjtet lød, havde den danske træner da også meget svært ved at få armene ned.

»Det blev jeg sgu rigtig glad af at se. Faktisk sindssygt glad, for jeg ved, hvor meget det betyder for dem i og omkring klubben,« fortæller Thomas Frank.

Den 47-årige succestræner afslørede ligeledes, at han blev særligt glad på én af Brøndby-spillernes vegne.

»Når jeg ser én af spillerne (Lasse Vigen, red.), som jeg dog ikke trænede i klubben, men som jeg har et tæt forhold til, scorer det første mål. Det er jo sådan noget, hvor man bliver helt vildt glad,« forklarer han og tilføjer:

Lasse Vigen scorede til 1-0 i opgøret mod FC Nordsjælland. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lasse Vigen scorede til 1-0 i opgøret mod FC Nordsjælland. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg ved, hvor meget han har kæmpet med skader i sin tid i klubben, og han har måske ikke spillet så meget, som han håbet på. Så jeg ved, hvor meget det betyder for ham.«

Mesterskabet til de blå-gule glæder ham dog ikke kun personligt. For set i et større perspektiv, mener Thomas Frank, det er en kæmpe gevinst for dansk fodbold:

»Jeg tror bare, at det for dansk fodbolds skyld er vigtigt, at Brøndby kom på landkortet igen med et mesterskab – set i det store billede.«

Thomas Frank var træner i Brøndby fra 2013 til 2016. Siden 2018 har han stået i spidsen for Brentford i den engelske Championship.

Lørdag skal han så forsøge at sikre oprykningen til den bedste engelske række samt det store milliardbeløb til klubben, når holdet møder Swansea i en altafgørende kamp på Wembley klokken 16.