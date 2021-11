Han løb tværs over banen, fik kastet en Damsgaard-trøje i hånden og holdt den op foran kameraet.

»Ikke giv op, 'Miky'. Kom så!,« råbte han.

Den italienske Sampdoria-spiller Antonio Candreva sendte en helt særlig hilsen til den danske landsholdsstjerne Mikkel Damsgaard efter sin scoring i lørdagens kamp mod Hellas Verona.

Danskeren har været igennem en svær tid de seneste måneder efter en skade, han pådrog sig i en landskamp, og med holdkammeratens rørende gestus i weekenden er mystikken om Damsgaards skadessituation vokset sig større og større i Italien.

Antonio Candreva sendte en hilsen til Mikkel Damsgaard lørdag aften. Foto: Instagram/U.C. Sampdoria Vis mere Antonio Candreva sendte en hilsen til Mikkel Damsgaard lørdag aften. Foto: Instagram/U.C. Sampdoria

Den del vender vi tilbage til.

For et par uger efter at have pådraget sig en skade i landskampen mod Østrig 12. oktober måtte den 21-årige danske stjerne pludselig indlægges til observation på et hospital i Genova, fordi han var blevet ramt af høj feber og en infektion i kroppen.

Efter fem dage fortalte Sampdoria, at han var blevet udskrevet, og at han på det tidspunkt befandt sig i sit hjem, hvor han var ved at komme sig yderligere.

To dage senere meddelte klubben så, at det danske stjerneskud var blevet opereret i knæet, efter en række undersøgelser havde vist, at knæet var angrebet af en bakterie.

Der var dog blot tale om en skylning i forbindelse med indgrebet i danskerens knæ, oplyste Sampdoria dengang.

Efterfølgende har B.T. flere gange været i kontakt med den italienske traditionsklub om Damsgaards tilstand. Og hver gang er svaret det samme:

»Mikkel er i bedring. Klubbens fysiske stab fortæller, at indgrebet var nødvendigt, men genoptræningen tager tid. Han får den nødvendige hjælp af fysioterapeuter og den medicinske stab,« skriver Sampdorias presseafdeling i en besked til B.T.

Sådan har svaret dog stort set ud i snart en måned, og med total stilhed fra den danske fodboldspiller – samt Candrevas gestus lørdag aften – er flere italienske medier nu begyndt at spekulere i, om danskerens situation er værre end først antaget.

Foto: Nicolò Campo Vis mere Foto: Nicolò Campo

»Genoptræningen er sværere, end klubben havde regnet med, og angivelig er en ny operation en mulighed. Især fordi holdkammeraterne viser den massive støtte til Damsgaard,« skriver lokalmediet Club Doria, der refererer til den store sportsavis La Republicca.

Trøje-hilsenen skyldes dog på ingen måde en forværret situation, fastslår Sampdoria.

»En holdkammerat har været ude et stykke tid, som han også kommer til at være lidt tid endnu, og så ville Candreva bare sørge for, at Damsgaard stadig føler sig som en stor del af holdet,« skriver klubbens presseafdeling mandag til B.T.

De seneste dage har italienske medier – heriblandt CalcioNews og Tuttomercato – skrevet, at danskeren muligvis er i spil til et comeback inden nytår.

Helt konkret skulle kampene mod Venezia og AS Roma inden jul være en mulighed, men ifølge selvsamme medier ønsker Sampdoria ikke at tage nogen chancer med Damsgaard genoptræning.

Og efter halvanden måneds mystik tyder noget i stedet på, at det lige nu kun er Mikkel Damsgaard og hans nærmeste, der ved, hvordan den offensive kreative spiller reelt har det.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra danskerens agent, Jens Ørgaard, men han er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.