Den danske landsholdsstjerne Mikkel Damsgaard har torsdag været på operationsbordet for at få foretaget et indgreb i sit ene knæ.

Det oplyser hans italienske klub, Sampdoria, på sin hjemmeside.

Meldingen kommer, efter at Mikkel Damsgaard tidligere på ugen blev udskrevet fra et privathospital i Italien, hvor han var blevet indlagt i sidste uge. Den kreative offensivspiller havde fået feber og oplevede, at hans knæ var hævet. En række undersøgelser viste, at knæet var angrebet af en bakterie.

I forbindelse med torsdagens indgreb i Damsgaards knæ har der været tale om en skylning, oplyser Sampdoria.

Nu venter nogle dage, hvor Sampdoria skal vurdere Mikkel Damsgaards situation, og derefter vil man tage stilling til, hvornår danskeren igen er i stand til at spille fodbold.

21-årige Damsgaard har ikke været i kamp, siden han udgik med en skade i Danmarks VM-kvalifikationskamp mod Østrig 12. oktober.

Han har efterfølgende misset fire Serie A-kampe for Sampdoria. Samlet set er det blevet til otte kampe for klubben fra Genova i indeværende sæson.

På grund af problemerne med knæet er Damsgaard ikke med i Kasper Hjulmands landsholdstrup, som samles i næste uge for at spille VM-kvalkampe mod Færøerne og Skotland.