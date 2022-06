Lyt til artiklen

Ét stort kaos.

Så klart kan man beskrive den optakt, som det danske herrelandshold fik til mandagens kamp mod Østrig på udebane.

For efter et større lufthavnskaos dagene forinden, opstod der pludselig panik på østrigernes hjemmebane, da strømmen gik på Ernst Happel Stadion i Wien kort inden kampen.

Og kort efter opgøret kom det frem, at store huller i banen havde skabt tæt på umulige forhold for spillerne undervejs.

»Vi har vist det til det østrigske forbund, og det var bare alt i alt ikke gode nok rammer til en kamp på det her niveau. Banen var elendig og decideret farlig for spillerne. De opdagede det først under kampen, og derfor måtte de løbe udenom og hoppe over hullerne,« siger en chokeret Kasper Hjulmand dagen derpå.

Faktisk var forholdene så dårlige, at den danske landstræner aldrig havde oplevet noget lignende.

»Jeg har aldrig set sådan et hul i mit liv. Når man kan tale om noget, der er til fare for spillerne, så er det decideret kritisabelt,« forklarer Hjulmand og tilføjer:

»Det kunne have påvirket situationen, hvis vi havde set det inden. Det er der ingen tvivl om. Så havde vi bedt om at få det udbedret, før vi havde spillet.«

Mandagens store strømafbrydelse i den østrigske hovedstad betød, at kampen mellem Danmark og Østrig først blev fløjtet op klokken 22.15.

Altså halvanden time efter det oprindelige starttidspunkt.

Og derfor spekulerede flere da også i, om opgøret reelt var i fare for at blive aflyst. Men det scenario arbejdede Kasper Hjulmand dog aldrig med, lyder det:

»Jeg hørte aldrig, der var nogle scenarier, der hed aflysning, så vi gik bare og ventede på, at vi skulle spille. På et tidspunkt spurgte vi dog, hvad sidste deadline var, og det var klokken 22.15, men der kom lyset så også tilbage.«

B.T. har tirsdag kontaktet Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) for en kommentar på de forhold, som de to landshold måtte spille under.

Her lyder det, at der 'arbejdes på sagen'.

»UEFA er i tæt kontakt med det østrigske forbund omkring bekymringen for strømafbrydelsen og hullet i banen, og vi er ved at få indsamlet alle relevante informationer,« skriver forbundet i en mail.

Danmark vandt mandagens opgør med 2-1, og dermed topper Hjulmands mandskab Nations League-gruppen med seks point efter to kampe.

Fredag aften gæster Kroatien så et propfyldt Parken, når den tredje gruppekamp skal spilles.