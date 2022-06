Lyt til artiklen

Det danske landshold har ikke fået en super optakt til mandagens Nations League-kamp – ja, topbrag endda – mod Østrig i Wien.

Danskerne skulle være landet i den østrigske hovedstad lørdag eftermiddag. Men kaos hos flyselskabet, som landsholdet skulle rejse, gjorde, at flyveturen i flere omgange blev udskudt.

Så danskerne landede først sent lørdag aften i Østrig – efter at have tilbragt rigtig mange timer i lufthavnen i Paris.

Men på søndagens pressemøde på Ernst Happel Stadion forsøgte både spillere og landstræner at neddysse betydningen af en halv spildt dag i Paris.

»Selvfølgelig ville vi gerne have strakt benene med lidt træning, men vi tog en løbetur om aftenen i stedet,« fortalte forsvarsfyrtårn Jannik Vestergaard.

»De timer vi brugte i lufthavnen var trods alt også i bløde møbler, og vi fik lidt vand og lidt at spise, så det er ikke en situation, vi har brugt særligt meget krudt på at irritere os over.«

Og landstræner Kasper Hjulmand havde også aldrig lagt den trælse lørdag bag sig.

»Det var irriterende at sidde og vente, men vi fik det bedste ud af det. Spillerne og staben skal have kæmpe kredit og ros for måden at håndtere det på. Det var ikke en situation, vi kunne gøre noget ved.«

»Jeg forventer ikke, at det kommer til at have nogen som helst indflydelse på kampen,« vurderede Hjulmand.

Danmark, der fredag sensationelt vandt med 2-1 over Frankrig i Paris, spiller mod Østrig mandag aften klokken 20.45. Du kan selvfølgelig følge kampen live her på bt.dk.