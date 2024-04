En del af jobpakken for fodboldspillere er at finde sig i kritik – saglig og usaglig.

Men der er også en grænse. Og den blev i weekenden krydset hos FC Barcelonas Inigo Martinez.

Den spanske landsholdsspiller skiftede i sommer fra den baskiske kultklub Atlétic til catalanske Barcelona – og det er ikke noget, man ser på med milde øjne i Bilbao og omegn.

Og derfor har 32-årige Martinez måttet lægge øre til lidt af hvert – og i weekenden blev det for meget.

Si te vas del Athletic acabas perdiendo… pic.twitter.com/EWDcZzdgAD — Julen (@julenathclub) April 1, 2024

Da midtstopperen kom kørende i sin bil, blev han anråbt af nogle unge fodboldfans. Martinez valgte at hakke bremserne i – og gå ud og konfrontere én af de unge kritikere.

Situationen er blevet fanget på video – og her kan man se, at det var særdeles tæt på at udvikle sig til en fysisk konfrontation.

Det ender dog med, at parterne blev skilt ad – men Martinez fik vist, hvor grænsen går.

Inigo Martinez har spillet 21 kampe for det spanske landshold.