Først ville han ikke ud med det, så gjorde han det alligevel.

FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen, ville over for B.T. egentlig ikke fortælle, hvilken virksomhed der skal hjælpe klubben med at finde den nye cheftræner som afløser for midlertidige Henrik Jensen, men trykket lidt på maven sagde han det alligevel.

Er det en hemmelighed, hvem der skal hjælpe jer med at finde den nye træner?

»Ja, det prøver jeg ikke at sætte ord på.«

Er det Allan Gaardes virksomhed, som man ved, har hjulpet andre klubber?

»Det er det, ja.«

Allan Gaarde, den tidligere fodboldspiller og sportschef i AaB, har rekrutteringsfirmaet onenexus, som også tidligere har rådgivet i forbindelse med OBs ansættelse af Andreas Alm.

Nu skal han altså hjælpe med at finde den permanente afløser for fyrede Bo Henriksen, og Allan Gaarde og hans makkere får ikke travlt.

»Vi har sat processen i gang, og så kommer den rigtige, når vi nu engang er klar. Det vigtigste er, at vi giver os tiden,« siger Svend Graversen og slår fast:

»Vi har sat det i proces, og vi arbejder med et firma, som sammen med os skal udvælge de rigtige kandidater, og så må vi se. Finder vi den rigtige, som vi tror på, så håber vi på, at det sker hurtigt, og gør det ikke det, så tager vi den tid, der skal bruges,« forklarer sportschefen efter 1-3-nederlaget i Champions League-kvalifikationskampen mod Benfica.

Præstationen var en anden end resultatet – der endte med et samlet 2-7-nederlag – bemærker Svend Graversen.

»Jeg synes, jeg i dag ser en helstøbt præstation, som burde række til en uafgjort. Jeg ser en Lyngby-kamp (foran 3-0, men ender med 3-3, red.), hvor vi til tider spiller drømmefodbold, og hvor vi til tider falder fuldstændig fra hinanden, det må vi også erkende,« siger han og udtrykker glæde over det nuværende trænersetup.

»Vi er 100 procent tilfredse med det setup, vi har. Det stoler vi 100 procent på. Og så giver vi os selv tid til den proces, som det drejer sig om, det er at finde den person, som kan gå ind og overtage holdet. Der må vi ikke begrænse os på tid.«

Svend Graversen slår dog fast, at det først er om et par år, at unge Henrik Jensen kan blive aktuel som fast cheftræner i FC Midtjylland, og vikaren virker også afklaret.

»Jeg er træner i FC Midtjylland, og om jeg er cheftræner, assistent, U19-træner, det er ikke væsentligt for mig. Jeg træner, hvor ledelsen vil have, at jeg er træner. Lige nu har de bedt mig om i en periode at være træner, og så træder jeg til og gør det bedste, jeg kan,« siger Henrik Jensen.