Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Thorup raus … Thorup raus!'

Det benhårde tilråb bragede ned mod FCK-spillerne og cheftræner Thorup fra den talstærke endetribune, Sektion 12, efter fredagens tunge 1-3-nederlag til Randers i Parken.

Efter en svær start på Superligaen med tre nederlag i fem kampe ønsker større dele af fangruppen åbenbart et trænerskifte hos de regerende danske mestre inden tirsdagens uhyre vigtige Champions League-kvalifikationskamp mod tyrkiske Trabzonspor tirsdag.

Aktionen fra tilhængerne havde de skuffede FCK'ere ikke meget lyst til at snakke om efter fredagens skuffelse.

Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto: Martin Sylvest

»Det vil jeg ikke kommentere på. Jeg står bag min træner,« nærmest hviskede Rasmus Falk.

Det er ikke mere end et par måneder siden, at Jess Thorup kunne fejre et længe ventet mesterskab i Parken med badedyr og stor begejstring.

Men han har tilsyneladende stadig til gode at overbevise alle FCK-fans om sine evner.

Den sindige træner havde heller ikke meget at sige til tilråbene, der krævede hans afgang.

»Nej, det har jeg ingen kommentarer til. Folk må råbe, hvad de vil,« lød det med et lille suk fra FCK-bossen.