Rygterne fyger i de amerikanske medier.

Realityfænomenet Kim Kardashian har muligvis fundet kærligheden igen – efter at hun først blev skilt fra den excentriske stjernerapper Kanye West og dernæst droppede komikerkæresten Pete Davidson.

Og den heldige udkårne skulle angiveligt være NFL-stjernen Odell Beckham Jr. Angiveligt!

For forholdet mellem 43-årige Kardashian og den 31-årige Baltimore Ravens-receiver er endnu ikke bekræftet. Men der kom brænde på bålet, da de to forleden sammen forlod et hotel i Las Vegas efter Super Bowl.

Efterfølgende har Kim Kardashian kommenteret sit kærlighedsliv i talkshowet 'This life of mine', hvor James Corden er vært. Og her var der pludselig ikke noget, der tydede på, at hun er i et nyt forhold.

»Jeg føler mig ikke ensom. Jeg har mine børn, jeg har mit job, og jeg har min familie. Men det kunne da være skønt, hvis man havde én, man kunne dele livet med,« lød det fra Kardashian.

En kilde tæt på Kardashian fortæller dog til People, at parret ses – men at ingen af parterne har travlt med 'at blive seriøse'.

Samme medie beretter, at Odell Beckham jr. i november fejrede sin fødselsdag i New York. Sammen med Kim Kardashian.

Hvis der er hold i kæresterygterne, bliver Kardashian og Odell Beckham langt fra det eneste 'power couple' i NFL. I den forgangne sæson trak forholdet mellem Kansas-stjernen Travis Kelce og popdronningen Taylor Swift millioner af overskrifter.