Et dansk stortalent skal for retten i København fredag.

Fodboldspilleren, der har en fortid i FC København, er tiltalt i en sag om udbredelse og besiddelse af børnepornografisk materiale.

Det viser anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Den unge mand er tiltalt for at have været i besiddelse af en video, der viser en dreng under 18 år, som »forsøger at have analt og vaginalt samleje med en voksen samt har anden kønslig omgængelse med samme«, fremgår det af anklageskriftet.

Videoen skal have ligget på fodboldspillerens telefon og computer i lidt over et år. På daværende tidspunkt var den tiltalte selv mindreårig.

I anklageskriftet lyder det, at fodboldspilleren ikke alene skal have gjort sig skyldig i besiddelse af den ulovlige video. Han skal også have sendt den videre til en anden person.

Tiltaltes forsvarer, Mads Kruse, ønsker ikke at kommentere sagen overfor B.T., og dermed er det uvist, hvordan den unge mand forholder sig til tiltalen.

På retslisterne fremgår det dog, at sagen kører ved en domsmandsret. Der er dermed ikke tale om en tilståelsessag.

Sagen bliver behandlet fredag formiddag ved Københavns Byret.