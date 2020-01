Selvom det ikke var planlagt, er Simone lykkelig for, at hun senere på året skal være mor.

For et år siden kunne man se Simone Skaaning Frederiksen i 'Ex on the Beach', hvor hun fandt kærligheden sammen med Jonas med Gauhl Bentsen. Forholdet holdt dog kun nogle få måneder, og i sommer slog de to op, og luften var iskold, mens Simone beskyldte Jonas for at have et hashmisbrug. Siden har Simone ikke haft en fast kæreste, og derfor var det noget af en bombe, hun tidligere i dag smed på Instagram, hvor hun afslørede, at hun er gravid.

'Min jul og nytår har været fyldt med den største glæde og ligeledes den største sorg. Aldrig har jeg stået i sådan en ambivalent situation før. Først finder jeg ud af, at jeg er gravid – og I tænker nok: Jamen, hun har jo ingen kæreste? Nej, helt korrekt. Det kommer jeg tilbage til. Efterfølgende holder jeg en skøn juleaften for så at vågne op til en knap så skøn nyhed: Mine forældre skal skilles,' skriver hun på Instagram og fortsætter:

'Det kan jo ikke være rigtigt? Her sidder jeg, 30 år, enebarn, gravid (aka hormonerne har en fest) – og nu skal mine forældre skilles? Dén gjorde ondt. Men når det er sagt, så vil jeg hellere have, at de er glade hver for sig end ikke. Som I nok kan regne ud, har jeg valgt at beholde barnet. I'm going solo on this. Det er et fælles valg af faderen og jeg, at jeg bliver single-mommy.'

Over for Realityportalen forklarer Simone, at faren forbliver anonym, men hun føler sig klar til at blive mor og var ikke i tvivl om sin beslutning..

»Jeg skal være alenemor, og det har jeg det fint med. Det er en fælles beslutning, at jeg fortsætter rejsen alene. Vi er stadigvæk gode venner og kan snakke sammen, hvilket er det vigtigste for mig. Jeg har det fantastisk, hvis man trækker min evige heldagskvalme fra. Der er ikke noget, jeg glæder mig mere til i denne verden end at blive mor, jubler Simone.«

Hun er nu 13 uger henne og har termin 2. august, så det bliver en sommerbaby.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk