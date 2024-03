Emma Stone løb flere gange med opmærksomheden til årets Oscar show.

For det første vandt hun en pris, derudover gik hendes kjole i stykker - og så måtte hun pludselig løbe i panik mod scenen.

Den 35-årige amerikanske skuespiller, der i år tog prisen 'Bedste skuespillerinde' for sin præstation i filmen 'Poor Things', var undervejs gået om bag scenen.

I en video, der er blevet delt på sociale medier, ser man Emma Stone tale med sin mand og skuespillerkollegaen Kirsten Dunst, da hun indser, at hun i stedet bør være inde i salen.

Foto: https://twitter.com/itsshannonburns

'Makeup artisten' Nadia Stacey er nemlig i gang med at modtage en Oscar for sit arbejde på Emma Stones film, og derfor udbryder Hollywood-stjernen:

»Åh gud! Det er Nadia, og jeg er ikke derinde.«

I videoen ser man Emma Stone løbe i panik ind mod salen.

Da hun er iført en stramtsiddende kjole, har hun lidt svært ved at løbe - hvilket folk morer sig over på det sociale medie X.

Se videoen herunder:

Everyone wake up there s a new Emma Stone reaction clip #Oscars pic.twitter.com/yEamS0eeW4 — Shannon Burns (@itsshannonburns) March 11, 2024

