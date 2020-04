Det britiske stormagasin Debenhams er hårdt ramt af nedlukningen i Storbritannien, men også af lukningen af danske Magasin, der ejes af Debenhams.

De er så hårdt ramt af lukningerne grundet coronavirussen, at de nu forbereder en konkursbegæring.

Det skriver The Guardian.

Debenhams var også tæt på konkurs for blot et år siden, men blev reddet af deres kreditorer.

Nu er de så på kanten af en konkurs igen, da man regner med, at Debenhams indsender konkursbegæringen i løbet af denne uge.

Dermed har koncernen 10 dage til at sikre sin overlevelse og fremtid.

En talskvinde fra Debenhams har, ifølge The Guardian, sagt følgende om situationen:

»Som alle andre detailforretninger udarbejder vi i øjeblikket beredskabsplaner for, hvordan vi skal klare denne ekstraordinære situation.«

»Vores ejere og långivere støtter os fortsat fuldt ud, og uanset hvad vi vælger at gøre, vil det blive gjort for at beskytte forretningen bedst muligt,« fortæller talskvinden.

Debenhams har 22.000 ansatte, som kan risikere at blive arbejdsløse, hvis konkursen bliver en realitet.

Koncernen har dog anmodet sine udlejere om ikke at betale husleje i fem måneder.

Derudover har de også spurgt leverandører om, det eventuelt kunne være muligt for dem at udskyde betalinger med op til en måned.