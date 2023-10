Mathias Hammer skal være far igen.

Det afslører den 41-årige musikalske DR-vært i fredagens udgave af B.T.-podcasten 'Det vi taler om'.

Hans kæreste nedkommer nemlig med parrets første – og Mathias Hammers tredje – barn i det nye år.

»I slutningen af april, håber jeg, det ved man jo aldrig helt. Men der er termin 25. april,« røber Mathias Hammer i B.T.-podcasten.

Tv- og radiovært Mathias Hammer fotograferet i sin gamle lejlighed på Gammel Kongevej i København. Siden er han flyttet til Vesterbro med sin nye kæreste. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Tv- og radiovært Mathias Hammer fotograferet i sin gamle lejlighed på Gammel Kongevej i København. Siden er han flyttet til Vesterbro med sin nye kæreste. Foto: Asger Ladefoged

Værten Ditte Okman fik nemlig den glade nyhed at vide, da hun for nylig gæstede Mathias Hammers DR-podcast 'Anmelderne'.

Så derfor har hun altså ringet sin nye ven op i 'Det vi taler om'-studiet, for at han kan dele sine lykkelige omstændigheder med den brede offentlighed.

Ikke mindst vil Ditte Okman vide, om Mathias Hammer har ventet med at få sit tredje barn, indtil hans to ældste børn var gamle nok til at passe den kommende lille ny?

»Det hele følger én kæmpestor mangeårig masterplan!« joker Mathias Hammer.

»Nej, det har jeg selvfølgelig ikke. Den slags har jeg ikke planer for. Men det skal også med til historien, at det er to forskellige mødre jo. Så jeg skulle jo først lige blive skilt og finde en anden og den slags, så nu skal jeg på den igen!«

'Det vi taler om' har vært Ditte Okman i spidsen. Snart forlader hun B.T. og tager hendes populære podcast med sig, som på billedet her optages i Salonen i Berlingske Media. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 'Det vi taler om' har vært Ditte Okman i spidsen. Snart forlader hun B.T. og tager hendes populære podcast med sig, som på billedet her optages i Salonen i Berlingske Media. Foto: Bax Lindhardt

For to år tilbage blev Mathias Hammer skilt fra den klassiske pianist Louise Schrøder, der er mor til hans to enæggede tvillingedrenge Otto og Ejgil på 11 år.

Nu venter han så sit tredje barn med sin nye, endnu hemmelige kæreste.

Og Mathias Hammer er spændt, men altså også 'lidt ængstelig' ved tanken om igen at skulle igennem de mange søvnløse nætter, som et nyfødt spædbarn gerne kræver, fortæller han i B.T.-podcasten.

Mathias Hammer er kendt fra sine mange roller på både tv og radio for DR.

Han er ikke mindst holdkaptajn i DR-programmet 'Den klassiske musikquiz', ligesom han har været vært på en længere række tv-programmer som 'Live fra Højskolesangbogen' og 'På bølgelængde med Mathias Hammer', samt radioprogrammer som 'Mesterværker' og 'Sangbogen med Muff og Hammer'.

Hør hele afsnittet af 'Det vi taler om' herunder.