Du kommer træt hjem efter en lang arbejdsdag. Det regner og blæser, så du har allermest lyst til at parkere bilen lige uden for din bolig, så du ikke skal gå unødvendige skridt og hverken fryse eller blive våd.

Samtidig vil du gerne bo midt i Aalborg, så du er tæt på byens puls og alle de til kulinariske og kulturelle tilbud, den har at tilbyde.

De to ting er svært forenelige, for der er – logisk nok – ikke plads til, at alle, der har valgt en bolig midt i byen, kan parkere deres bil lige uden for hoveddøren. Det giver sig selv.

Og alligevel benytter folk hver eneste chance, de får, for at fortælle om deres traumatiske oplevelser med ikke at kunne finde en parkeringsplads i centrum.

Nyeste brok på stammen er opstået i Vestbyen, hvor flere borgere er utilfredse med, at Aalborg Kommune har inddraget nogle få parkeringspladser og lavet dem til hyggelige byrum.

De nye byrum består af områder med træbelægning med siddepladser og grønne planter, der udgør hyggekroge, hvor man kan sidde og nyde en solstråle. Få sig en forfriskning, måske en snak med naboen, mens byens liv suser forbi.

Kommunen har inddraget i alt ni parkeringspladser til de fire byrum. Og netop det har åbenbart fået Vestbyens bilelskende beboere op i det røde felt. Det skal ses i en sammenhæng, hvor der de seneste ti år er der kommet 700 ekstra offentlige parkeringspladser til Aalborg centrum, så der nu i alt er omkring 4.500 p-pladser i midtbyen.

Så der er altså steder i Aalborg, hvor du kan parkere din bil. Også selvom kommunen har inddraget nogle få af parkeringspladserne og dedikeret dem til andet formål. Og desuden er det ikke en menneskeret, at du har billig parkering ti skridt fra din dør.

Køb en parkeringsplads, tag bussen eller cyklen eller prioriter at bo et sted, hvor det er nemmere at parkere din bil tæt på din bolig.

Og hvis ikke nogen af de muligheder passer dig, så skru ned for brokkeriet.