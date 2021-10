Der er sure miner på havnefronten i Aalborg.



For på hjørnet mellem Vestre Havnepromenade og Tårnhusgade er der foregået et værre svineri, som nu lægger alle andre end hærværksmændene til last.

Vi taler om det både legendariske og stupide kanelritual. Bonderøvstraditionen, der bare ikke vil dø: at du skal have en kæmpe omgang kanel, når du som ugift fylder 25 år.

I og omkring Aalborg – og sikkert også andre steder i Jylland – har den tradition efterhånden udviklet sig til nu at omfatte kilovis af billig kanel (købt en gros), en stor mængde olie (så kanelen sidder bedre fast) og så selvfølgelig en skumslukker eller en løvblæser, så svineriet kan spredes så meget som muligt.

»Så lad da de unge«, tænker du måske, »vi har jo alle sammen været der«. Det ville bare være lidt nemmere at trække på skuldrene, hvis ritualet blev henlagt til at foregå steder, hvor det ikke generer andre end de involverede.

Men når den komplet misforståede manddomsprøve absolut skal foregå i det offentlig rum, så er det i den grad i orden at forvente, at de kåde unge tager hensyn og opfører sig ordentligt. Eller som minimum rydder op efter sig, når kanelskyen har lagt sig.

Det er ikke sket på Havnepromenaden i Aalborg. Eller jo, der er faktisk blevet ryddet op, men ikke af de tre unge mænd, som efter sigende skulle have forårsaget griseriet.

Når ejerforeningsformand Susanne Kaasby-Wang beskriver den 25-års fødselsdag, der udspillede sig foran Vestre Havnepromenade 11A og Tårnhusgade, så lyder den: Først blev han tøjret fast til lygtepælen. Så hældte de flere spande kanel ud over ham, inden de hældte vand på ham. Og så hoppede de i fjorden.

»Jeg synes, det er urimeligt og tankeløst. Fordi de skal have det sjovt i en halv time, så skal jeg gøre rent i fire,« lød det fra Susanne Kaasby-Wang.

Kanel er som bekendt (for de fleste i hvert fald) vandskyende, og der skal derfor en del arbejde og lige så meget sæbe til at fjerne det. Udover oprydning og afrensning har det ifølge ejerforeningen også været nødvendigt at tilkalde en maler, fordi kanelen har ætset overfladen af malingen på huset.

Og hvem skal så betale for oprydningen? De unge er i hvert fald blevet meldt til politiet med det formål at få dem til at punge ud.

Alt for langt at gå, mener de, der gerne vil ophøje kanelseancen til at være et væsentligt kulturelt overgangritual, som de unge har ret til gennemføre på andres bekostning. Men det er helt ærligt for søgt. For de unge mennesker er det nemlig ganske enkelt bare en stupiditet, der vandrer videre fra bror til bror uden nærmere eftertanke.

Vi kan vel godt tillade os at forvente lidt mere af de unge? At de kan finde på noget bedre end et kilo kanel og en løvblæser?

Og hvis ikke idérigheden til en festlig fejring af de 25 år rækker længere end det, så burde der trods alt være tankevirksomhed nok tilovers til at gennemføre ritualet med bare en smule mere omtanke!