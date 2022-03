Forestil dig at være blevet udsat for en grusom overfaldsvoldtægt – et overgreb, som vil følge dig for livstid.

Og prøv så også at forestille dig, at du finder ud af, at din formodede overgrebsmand allerede er dømt for lignende forbrydelser.

Det vil for langt de fleste frembringe endog meget stærke følelser. Vrede. Uretfærdighed. En mistro til vores samfund og dets evne til at straffe, forebygge og beskytte.

Det er den situation, som to kvinder i København står i. En mand er sigtet for brutalt at have voldtaget de to. Samme mand er dømt for en lignende forbrydelse i Aalborg.



Den 32-årige mand blev varetægtsfængslet i sidste weekend. Han er sigtet for at have begået to voldtægter af 'særlig farlig karakter', da han brød ind på kollegiet BaseCamp på Amager, truede to kvinder med en kniv, slog dem og forgreb sig på dem.

Mens han nægter sig skyldig i voldtægterne, fordi han med egne ord ikke kan huske detaljerne, erkender han et røveri, som han er sigtet for at have begået nogle timer forinden

Torsdag i denne uge kunne B.T. så afsløre, at den 32-årige har flere tidligere domme på sit generalieblad. Blandt andet to domme for voldtægter begået i Aalborg i 2017 og 2018.

Sagen om voldtægten fra 2017 var for retten i Aalborg i juli sidste år.

Her fandt domsmandsretten det bevist, at manden fire år forinden havde forgrebet sig på en bare 15-årig pige, mens han holdt en kniv for hendes hals. Hvis hun sagde en lyd, ville han skære hendes hals over, skulle han have sagt.

Godt nok nægtede han sig skyldig, da han indtog anklagebænken, men retten var overbevist. 13. juli 2021 blev han kendt skyldig.

Straffen lød på to års fængsel og var en tillægsstraf til blandt andet en dom fra 2018, hvor han blev idømt fire år og seks måneders fængsel. Blandt andet for en grov overfaldsvoldtægt begået i en park i Aalborg samme år.

Laver man et hurtigt regnestykke, står det således klart, at de to nye voldtægter er begået, mens manden burde sidde i fængsel.

Så hvad f*nden er der sket, har man lyst til at skrige?

Det spørgsmål har vi forsøgt at få svar på, men det er endnu ikke lykkedes at få relevante myndigheder i tale om sagen.

På B.T. har vi kontaktet både Kriminalforsorgen og flere politikredse, ligesom Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, har bedt justitsministeren om at belyse, hvad er foregået.

Uanset hvad forklaringen skulle vise sig at være, så må man konkludere:

Det virker fuldstændig vanvittigt, at en mand, der burde sidde i fængsel for flere grove forbrydelser, har haft frihedens mulighed for at begå nye grusomme overgreb med voldsomme konsekvenser for ofrene til følge.