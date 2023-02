Lyt til artiklen

»På et tidspunkt begyndte jeg at stjæle. Plukke ting fra hylderne. Det var gerne vin fra øverste hylde eller en stor, lækker, dejlig culottesteg. Det kunne være slik. Der var sådan set ikke nogen grænser.«

Det afslører Rasmus Bruun i DR-programmet 'Operarejsen'.

I det humoristiske kulturprogram er han og vennerne Frederik Cilius og Allan Gravgaard Madsen blandt andet et smut forbi Helsinki for at overvære operaen 'Innocence', der som titlen antyder behandler emnet skyld.

Og det får Rasmus Bruun til at krybe til korset og afsløre, at han heller ikke er uskyldigheden selv.

»Jeg er konkret skyldig i hardcore tyveri. Men det er ikke kommet på min straffeattest, så jeg slap med skrækken – og en ordentlig bøde,« fortæller satirikeren, der dog ikke afslører, hvad bøden lød på.

Rapseriet startede, da han fik arbejde i SuperBrugsen og faldt for fristelsen, og det fortsatte, indtil samtlige medarbejdere en dag blev kaldt ind på chefens kontor én efter én.

Så begyndte koldsveden at melde sig hos Rasmus Bruun, der i øjeblikket besluttede at benægte, når han blev spurgt til tyverierne. For de kunne jo ikke bevise det, tænkte han.

Indtil cheferne spurgte, hvor meget han havde stjålet for – ikke om han havde stjålet, men for hvor meget.

Efter at have lagt ud med et utroværdigt bud på 5.000 kroner indrømmede satirikeren til sidst, at tyvekosterne havde en værdi af omtrent 15.000 kroner.

»Min strategi faldt fuldstændigt til jorden,« siger han i 'Operarejsen'.

»Og så blev jeg fyret på stedet og bedt om at forlade butikken.«

Foruden 'Operarejsen' er Rasmus Bruun kendt fra den fiktive radiostation R8dio og podcasten 'Undskyld vi roder' samt satireprogrammet 'Den korte radioavis' på det hedengangne Radio24syv.