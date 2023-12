B.T. tager i december temperaturen på de kendtes juleindkøbsvaner.

I denne uge TV 2 vært Michèle Bellaiche, som sender live juleaftensdag frem til klokken 14, og derfor er dybt taknemmelig for, at andre laver maden. Men hvert år har hun ét særligt problem.

Det nægter jeg at spise juleaften….

»Altså, det er så mærkeligt, men jeg kan jo simpelthen ikke lide risalamande. Det er jo et kæmpe problem.«

»Vi er sådan i familien, at hvis vi ikke kan lide det, så kan man ikke vinde mandelgaven. Nogle gange får jeg lov til at tage én skefuld, og så hakker jeg efter mandlen og må ikke tage mere. Så det er meget sjældent, at jeg får mandlen.«

»Risengrød kan jeg godt lide, men det er der ingen andre, der er med på, og jeg får ikke særbehandling.«

»Da jeg var barn, så kunne min far en sjælden gang liste mandlen over til mig, men det går ikke længere. De holder meget strikt på, at så må jeg sgu lære at spise det. Og det har jeg ikke lært.«

Det skal der være på julebordet….

»Udover alt det traditionelle – som vi også får – skal der være andesteg.«

»Men derudover vil jeg også virkelig gerne have, at der er noget frisk rødkål, og det er noget med at holde mine tarme lidt i gang.«

»Jeg skal bare have en salat med noget friskhakket rødkål, og så kommer jeg lidt appelsinstykker i. Og det er simpelthen fordi, jeg har fundet ud af, at så bliver det en bedre jul.«

»Det er en nyere tradition, at det skal være der. Jeg får simpelthen mindre ondt i maven.«

And eller gås….

»Det skal være and. Og jeg er så glad, hvis nogen vil lave den and for mig, så jeg kan ikke tillade mig at stille særlige krav til den.«

»For når jeg sender live juleaftensdag, kan jeg ikke nå at lave juleanden selv. Så sidste år lavede jeg confiteret and, som ikke skal have 130 år i ovnen.«

»Hvert andet år holder jeg så jul med min søster, og der laver hendes mand og deres drenge mad. Normalt vil jeg gerne have, at det hele er økologisk, men det synes jeg slet ikke på nogen måde, at jeg vil kræve, for jeg er bare taknemmelig, hvis nogen vil lave den and.«

Steen Langeberg har i mange år været værtsmakker med Michèle Bellaiche, og juleaftensdags gør de det igen. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh/Ritzau Scanpix Vis mere Steen Langeberg har i mange år været værtsmakker med Michèle Bellaiche, og juleaftensdags gør de det igen. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh/Ritzau Scanpix

Dér nægter jeg at handle til jul…

»Jeg vil virkelig gerne udenom de der storcentre. Jeg har været én gang i Bilka, men så gør jeg det i november, hvis det har noget med jul at gøre, for jeg skal ikke ind i sådan nogle kæmpe steder i december.«

»Det er også derfor, at jeg som regel er ret forberedt i november måned, for jeg kan ikke holde ud, at der er mange mennesker.«

»Jeg vil gerne have, at det skal være hyggeligt, så jeg prøver at undgå den slags steder. Der bliver jeg nærmest helt stresset ved tanken.«

Dét er jeg for nærig til at købe…..

»Årh, den er svær, men jeg er nok klart for nærig til at købe den der dyre kirsebærsovs, som de også vil have i min familie, hvilket gør det endnu mere åndssvagt, når jeg overhovedet ikke kan lide risalamande.«

»Vi deles jo stadig om udgifterne, så der må jeg bare bøje mig, men det gør da lidt ondt med den dyre kirsebærsovs.«

»Så sidder de og roser den, for den er jo lavet med helt særlige kirsebær, og jeg er bare sådan ‘flot for jer’. Men det er jo, fordi jeg bare ikke kan lide det.«

»Så hvis jeg selv skal stå for det, gider jeg ikke købe den dyre kirsebærsovs. Det er egentlig lidt strengt, men sådan er det.«

Den sværeste gave at købe er altid…

»Det er sjovt nok ofte mig, der står for mandelgaven, for de ved jo, at jeg alligevel aldrig får den, og så er det jo en kæææmpe overraskelse for alle.«

»Men den kan faktisk godt være svær at købe. For det nemme er at købe et eller andet chokolade igen igen, men det er ikke så originalt, så jeg prøver hver gang at være meget kreativ.«

»Da børnene var små, var det et spil, men nu har vi pakkeleg, og så bliver det lidt stresset af, at vi også skal spille det.«

»Nu er børnene jo blevet store, så de gider ikke sidde og spille et børnespil, så sidste år købte jeg et samtalespil.«

»Det syntes min datter og jeg var sindssygt fedt, men det skal jeg da love for, at de andre ikke syntes. At sidde og have dybe snakke faldt slet ikke i god jord.«

»Så jeg synes, at det er svært, for jeg vil så gerne være original. Og det er sgu svært at være, når man har alle aldre omkring bordet.«

»Skal det så være en bog? Men til hvem? Jeg har min gamle far, som er franskmand. Så har min svoger og de voksne nevøer og mine børn. Jeg synes faktisk, at det er virkelig svært, og det er oftest mig, der står for den.«

Julen er dyr, så derfor sørger jeg altid for…..

»Jeg sørger faktisk for at være i rigtig god tid. I nyere tid er det fordi, jeg har skullet sende live juleaften, men egentlig har jeg altid været i god tid.«

»For min datter har fødselsdag den 19. december, så hvis det på nogen måde skal være hyggeligt og ikke stresset, er jeg nødt til at være i god tid med julen, og det har jeg fundet ud af er en kæmpe økonomisk gevinst.«

»Hvis vi for eksempel er på sommerferie, og ungerne ser et eller andet, som de synes er fedt, så kan jeg købe det bag deres ryg, og så har jeg til pakkekalender eller adventsgave.«

»Det der med ikke at købe noget fra november og frem, tror jeg, at man sparer penge ved. For jeg er overbevist om, at de skruer priserne op. Og fordelen er også, at så slipper man for sidste øjebliks panikkøb, hvor man bare skal finde på noget.«

Jeg stresser mest over mine juleindkøb, når…

»Det lyder måske mærkeligt, men der hvor jeg kan blive stresset, det er den 23. december, hvor alle ved, at nu lukker alt, og så er der først åbent igen tredje juledag.«

»Mine unger minder mig altid om, at der jo er nogle supermarkeder, der har åbent. Men det sidder så dybt i mig, at dér skal jeg nå at gennemgå, om jeg har husket det hele, for jeg holder også julefrokost 1. juledag, og den skal man jo også have remoulade og fiskefileter, eller hvad det nu er, til.«

»Så jeg synes, at den mest stressende dag altid er den 23. december, fordi det sidder i mig, at alt er lukket, og jeg skal have alt klart til de næste tre dage, hvor man skal æde.«

Dét forstår jeg ikke, at andre køber til jul….

»Dem, jeg ikke helt forstår – og det er til dels også min egen familie – er dem, som både vil have and, flæskesteg, hjemmelavede frikadeller og nogle gange også noget medister. Altså juleaften. Jeg forstår det slet ikke.«

»De elsker at lave mad og alt det der, men jeg forstår ikke, at der skal være det hele.«

»Det er kun, når svogeren og nevøerne laver det, og jeg vil jo ikke svine det til, for jeg er simpelthen så glad for, at jeg ikke skal lave noget af julemaden, men jeg forstår ikke konceptet.«

»Og så forstår jeg forresten heller ikke det med chips til brun sovs. Men det er nok, fordi jeg ikke er fra Jylland. Jeg synes jo, at det smager godt, men det er godt nok underligt.«

