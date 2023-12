Hun indrømmer, at det lige krævede sin kvinde at gøre det igen. At der skulle en portion tilvænning til. Men så var hun også klar. Til de 18 cm høje hæle.

»Jeg gik med selvtillid. Det er i bund og grund mit mellemnavn. Livet handler om at gå med selvtillid og mod,« siger hun. 60-årige Brigitte Nielsen. Om i sin høje alder at overraske alle ved at vende tilbage til catwalken.

Men det er langt fra første gang, at hun overrasker. Senest var i 2018, hvor hun blev mor for femte gang. I en alder af 54. Og bad kritikerne om at lukke næbbet.

»Hvor mange mænd får ikke barn, når de er i 60erne og 70erne? Ingen løfter et øjenbryn overfor dem,« lød responsen fra Brigitte Nielsen, som gennem årtier i den grad har formået at holde sit 183 cm høje brand i live.

Ikke mindst takket være skandaler. Listen af mænd og ægteskaber. Alkoholisme. Skønhedsoperationer. Alt sammen i fuld offentlighed og ofte for rullende kameraer.

Brigitte Nielsen under kniven for rullende kameraer. Foto: RTL - Bernd Kammerer Vis mere Brigitte Nielsen under kniven for rullende kameraer. Foto: RTL - Bernd Kammerer

»Jeg tror ikke, at noget andet menneske har gennemgået så stor en transformation både fysisk og psykisk for rullende tv-kameraer. På mange måder er jeg blevet indbegrebet af reality-tv, fordi store dele af de ændringer, der skete med mig, foregik i fuld offentlighed,« som hun sagde i et interview med Politiken tilbage i 2009.

»For mange lyder det som en skræmmende tanke, men for mig var det sundt og motiverende. Det første show gav mig modet til at forlade Raoul, det næste gjorde mig ædru, og det tredje gav mig et udseende, jeg er glad for.«

Gitte Nielsen fra Rødovre blev 16 år gammel opdaget af en talentspejder på Gråbrødre Torv i København og var snart på vej til modeljobs i Hamburg, Paris og Milano, hvor hun med sit særegne udseende blev en af modelverdens højst betalte.

Men berømt blev hun for alvor, da Hollywood - tre måneder efter at hun havde født sin og Kasper Windings søn Julian - sendte bud efter hende.

Gitte Nielsen slog til, blev Brigitte Nielsen og snart kendt af hele verden som ‘Red Sonja’, havde en affære med Arnold Schwarzenegger og snart en af de hotteste kendisser, da hun i 1985 giftede sig med Sylvester Stallone.

Sylvester Stallone og Brigitte Nielsen mens alt stadig var fryd og gammen. Foto: Ralph Dominguez/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sylvester Stallone og Brigitte Nielsen mens alt stadig var fryd og gammen. Foto: Ralph Dominguez/AP/Ritzau Scanpix

Ægteskabet holdt dog kun i to år. Og straks spekulerede hele verdens sladderblade i, hvem ‘amazonen’ nu ville kaste sig over.

Næste mand på tavlen blev den tidligere amerikanske fodboldspiller Mark Gastineau, med hvem hun flyttede til Arizona og fik sønnen Killian. Men som hans straffeattest afslører, kunne han andet end sparke bold.

I hvert fald har Brigitte Nielsen fortalt, at han, mens hun var gravid i ottende måned, hamrede en knytnæve ind i maven på hende.

Fodboldstjernen Marc Gastineau kunne andet end sparke til en bold. Foto: John Barrett/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Fodboldstjernen Marc Gastineau kunne andet end sparke til en bold. Foto: John Barrett/AP/Ritzau Scanpix

Så få uger efter sønnens fødsel flygtede hun til Italien, indledte et forhold til fotografen Sebastian Copeland, før racekøreren Raoul Meyer kom ind i billedet.

To sønner fik de. Douglas og Raoulino. Og snart tog han også styringen over hendes liv. Brugte ifølge Brigitte Nielsen selv alle hendes penge, og udsatte hende angiveligt for såvel fysisk som psykisk vold.

Hun begyndte at drikke. Gled lige så stille fra et enkelt glas vin til en flaske whisky om dagen.

Ægteskabet med racerkøreren Raoul Meyer sendte Brigitte Nielsen ud i et voldsomt alkoholmisbrug. Foto: Bjarke Ørsted Vis mere Ægteskabet med racerkøreren Raoul Meyer sendte Brigitte Nielsen ud i et voldsomt alkoholmisbrug. Foto: Bjarke Ørsted

»Han var jo så led. Det var mest psykisk, men jeg fik trapperne en gang imellem. Er du sindssyg. Jeg blev sparket ned ad trapperne. Foran børnene.«

»Han brugte aldrig hænderne, det var altid noget med, at man skulle sparkes. Og det er jo endnu mere degraderende,« fortalte hun til Femina om volden, som fra Raoul Meyers side aldrig er blevet be- eller afkræftet.

Da hun i 2004 blev tilbudt at være med i et italiensk realityshow i Mexico, og dermed flygte fra endnu et miserabelt ægteskab, slog hun til.

'Jeg vil skilles' sagde hun på telefonen til Raoul for rullende kameraer, og landede dermed i en beskidt skilsmisse. Som faldt sammen med, at parrets yngste søn Raoulino fik konstateret hjernesvulst.

Men alkoholen havde vundet over hende. Så de mange måneder, hvor hendes ti-årige søn kæmpede for sit liv på hospitalet, besøgte hun ham ikke en eneste gang.

I 2012 fangede en paparazzifotograf en døddrukken Brigitte Nielsen i en park i Los Angeles. Billederne gik verden rundt. Foto: Dmac/RR/FAMEFLYNET Vis mere I 2012 fangede en paparazzifotograf en døddrukken Brigitte Nielsen i en park i Los Angeles. Billederne gik verden rundt. Foto: Dmac/RR/FAMEFLYNET

»Alkohol gjorde mig til en dårlig mor. En grim, deprimeret kvinde og total taber. Jeg så mig selv i spejlet og indså, at jeg havde nået bunden,« fortalte hun ifølge engelske Daily Mail om den komplette nedtur og den skam og skyldfølelse, der fastholdt hende i en ond cirkel.

Helt galt kan det nu ikke have set ud i spejlet for Brigitte Nielsen. For blot ti dage efter, at hun var kommet hjem fra Mexico, mødte hun en ny mand.

Nemlig den 15 år yngre model Mattia Dessi. Som hun faldt pladask for. Omend hun lige skulle afslutte et forhold til den amerikanske rapper Flavor Flav, som hun havde mødt under optagelserne til endnu et realityprogram.

Men forelsket var hun. På stedet.

»Jeg var lige gået fra Raoul. Mine børn og mine hunde skulle have det godt, og så skulle jeg finde mig selv. Men så mødte jeg – ham. Og blev totalt vild med ham.«

»Hans mor ville selvfølgelig ikke have, at hendes søn skulle have sådan en gammel én som mig. Men man skal aldrig give op,« som Brigitte Nielsen i 2015 fortalte til B.T. om dét, der har været hendes længstvarende forhold.

For de to er stadig sammen. På 18. år. Og fik tilmed i 2018 – hvor Brigitte Nielsen var blevet 54 år gammel – til manges store overraskelse et barn sammen. Datteren Frida.

På det tidspunkt var hendes fire sønner mellem 23 og 34 år.

Brigitte Nielsen med sønnen Douglas, som er fra ægteskabet med Raoul Meyer. Foto: Strf/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Brigitte Nielsen med sønnen Douglas, som er fra ægteskabet med Raoul Meyer. Foto: Strf/AP/Ritzau Scanpix

‘Mit mirakelbarn’ kalder hun datteren, som hun og manden måtte gennem ti års fertilitetsbehandling for at få.

Kun 2,5 procents chance havde de for at lykkes. Men som hun sagde i The Guardian:

»Fra starten sagde jeg, at jeg ville blive ved, indtil der ikke var flere embryoner tilbage. For nogen skal jo vinde lotteriet.«

Det gjorde hun. Og lægger ikke skjul på, at hun i sin høje alder følte sig mere klar end nogensinde til at blive mor. Endelig var rustet til at dedikere sig til den rolle, hun fire gange havde svigtet.

Alkoholen lagde hun første gang på hylden i 2007. For rullende kameraer. Men forblev ikke på vandvognen. Igen i 2014 – efter en række skandaløse realityshows – tjekkede hun ind på rehab igen.

Først i 2018 – hvor hendes mand i forbindelse med graviditeten – satte hende stolen for døren, lykkedes det at kvitte alkoholen.

Og i dag er Brigitte Nielsen endelig landet et godt sted. Har været sendt til tælling flere gange end de fleste og har rejst sig igen.

Brigitte Nielsen har endelig fundet lykken. Her ses hun med sin mand Mattia Dessi og deres datter Frida, som i dag er fem år. Foto: Privat/Instagram Vis mere Brigitte Nielsen har endelig fundet lykken. Her ses hun med sin mand Mattia Dessi og deres datter Frida, som i dag er fem år. Foto: Privat/Instagram

Hun har kærlighed i sit liv. En lille datter hun knuselsker. Og fire sønner hun har genvundet forholdet til.

»Jeg tænker nogle gange, hvorfor det sker nu, og jeg tror, at grunden er, at jeg har haft det virkelig godt i mange år nu. Fysisk og psykisk. Jeg ville ønske, at jeg altid havde været dén, jeg er nu. Men hellere sent end aldrig,« sagde hun i The Guardian.

Det var da også med rank ryg og stoltheden i behold, at hun i starten af december var tilbage på catwalken.

»Jeg starter forfra. Jeg er 60 år og er begyndt som model igen – hvem skulle have troet det? Det er et nyt kapitel i mit liv, og jeg omfavner det,« sagde Brigitte Nielsen til Vogue.