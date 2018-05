Tårerne fik frit løb, da familie og venner tog afsked med Morten Jensen fra de populære programmer om Morten og Peter.

Peter stod på en af de forreste rækker lige ved siden af journalisten Nick Horup, der op gennem halvfemserne gjorde Morten og Peter til ikoner for folk med Downs syndrom.

Oppe ved alteret stod en hvid kiste dækket af røde roser og to hundebamser. Mortens kiste. Under afsyngelsen af Brorsons 'Op al den ting' var sorgen blandt de fremmødte tydelig.

Præsten fortalte, at Mortens forældre - dengang Morten blev født 11. november 1976 - blev opfordret til at overlade Morten til professionelle. Det ville de ikke. De valgte at beholde deres søn og opfostre ham i landsbyen Fjenneslev på Vestsjælland.

»Det lå ikke i kortene, at Morten skulle møde statsministre og fodboldsspillere, men han fik et begivenhedsrigt liv til glæde og gavn for mange. Han nedbrød fordomme om downs syndrom og blev en folkehelt,« sagde præsten.

Morten Jensen debuterede i en alder af 14 år i programmet »Er jeg da helt gak, mor?«, der første gang blev vist i 1991.

Sammen med vennen Peter Palland og veninden Anna Ahleson blev han spottet i en svømmehal af sportsjournalisten Nick Horup, der besluttede sig for at lave et program om de tre. Det blev begyndelsen på 20 års samarbejde, der førte til talrige udsendelser om det populære makkerpar med Downs syndrom. Blandt andet: »Er jeg stadig gak gak, mor? (1995), »Ikke helt gak« (2000), »Morten og Peter vender tilbage« (2002) og »Gak gak i køkkenet« (2006).

Morten Jensen var meget interesseret i fodbold og fik flere gange mulighed for at møde kendte danske fodboldsspillere, blandt andre landsholdspilleren Martin Jørgensen, der også deltog i Morten Jensens begravelse. Efter ceremonien gav han en kort kommentar til pressen:

»Han så os fodboldspillere som de store stjerner, men det var også omvendt. Vi så Morten og Peter som nogen, der gav energi.«

Journalist Nick Horup og pårørende bærer kisten ud i forbindelse med, at Morten Jensen bisættes fra Fjenneslev Kirke. Foto: Mads Claus Rasmussen Journalist Nick Horup og pårørende bærer kisten ud i forbindelse med, at Morten Jensen bisættes fra Fjenneslev Kirke. Foto: Mads Claus Rasmussen

Morten Jensen var glødende socialdemokrat, og i 2014 mødte han daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

Til tonerne af 'Om lidt bliver her stille' blev kisten båret ud. Nick Horup hjalp med at bære kisten.

»Det var en stor ære at bære kisten. Han var for mig en sjov ven, en undrende ven og for mig en meget loyal ven. Som præsten sagde, så har han været til glæde og gavn. Han glædede mange mennesker, og han var til stor gavn for folk, der var i samme situation som ham. Vi har fået utrolig mange mails fra folk, der har Down syndrom inde på livet, der sagde at de programmer vi lavede gjorde en stor forskel. Morten og Peter gav danskerne et forhold til Downs syndrom, så folk nu går hen og snakker med dem, som man skal,« sagde en tydeligt berørt Nick Horup efter at have båret kisten ud af Fjenneslev Kirke.

Morten døde 8. maj. Han blev 41 år gammel.

BT's journalist og fotografen bag billederne var tilstede ved bisættelsen med tilladelse fra familien.