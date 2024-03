Hvis du handler i Netto, kan der være rabatter at hente med et særligt fordelsprogram.

Der er bare et problem.

En af B.T.s læsere har henvendt sig og gjort opmærksom på, at noget er galt, og nu kommer Salling Group, som ejer Netto-kæden, med svar og løsning.

For hvis kunder har downloadet Nettos app og er blevet Netto+-kunde, er de lovet særlige rabatter, men det sker ikke i alle tilfælde.

Nogle af pluskunderne får nemlig ikke deres rabatter, når de betaler med digitalt betalingskort. Altså et betalingskort, man har på sin telefon i stedet for i fysisk udgave.

Et problem, som Salling Group indrømmer, de har kæmpet med.

»Årsagen til, at nogle kunder måske oplever, at plus-rabatter ikke indløses, er, at de ikke bliver korrekt identificeret som plus-kunde,« lyder det i et skriftligt svar fra Salling Groups presseafdeling til B.T..

»Vores betalingsløsning understøtter langt de fleste former for betalinger, men enkelte betalingsløsninger fra enkelte udbydere fungerer desværre ikke.«

De kunder, som oplever problemer, kan dog stadig få de rabatter, de er lovet.

Salling Group kommer med deres løsning på, hvad pluskunderne skal gøre for at inkassere rabatter.

»Vi oplever meget få tilfælde, men for de kunder findes der heldigvis en løsning,« lyder det i virksomhedens skriftlige svar, hvor de uddyber:

»Som Plus-kunde har man nemlig sin egen personlige medlemsstregkode/identifikation, som man ved betaling kan få scannet, således man opnår sine plus-fordele.«

B.T. har ønsket svar på, om det er noget, virksomheden kigger nærmere på at få løst, og det har de forsikret om, at man gør.