Man tænker, at det er løgn. Men den er simpelthen god nok.

For anden gang i løbet af Jonas Vingegaards triumftog ved O Gran Camiño er løbet ramt af et voldsomt vejrkaos, der tvinger til at revurdere den oprindelige etape.

Således melder løbsarrangøren, at søndagsetapen er forkortet grundet ekstreme forhold.

'VIGTIGT: På grund af dårlige vejrforhold slutter etapen ved første passage i naturparken Monte Aloia,' skriver arrangøren på X.

'Stærke vindstød og konstant regn har gjort den sidste del af løbet meget vanskelig.'

Søndagens etape er årets sidste, men allerede på enkeltstarten i torsdags blev tiderne neutraliseret på grund af den voldsomme blæst.

For at gøre ondt værre kom der faktisk heller ingen tv-dækning fra etapen.

Sidste år udviklede to af etaperne også absurd, da den ene blev neutraliseret grundet totalt forfrosne ryttere, mens en anden blev neutraliseret – også grundet vejret.