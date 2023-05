Covid-19 slår til igen.

Endnu en stjerne har lørdag forladt Giro d'Italia efter at være testet positiv.

Denne gang er det den dobbelte verdensmester i enkeltstart Filippo Ganna, der må forlade den italienske grandtour.

Det skriver hans hold Ineos Grenadiers på Twitter.

Ganna er den fjerde rytter, der bliver testet coronapositiv i løbet af Giroens første uge.

I forvejen har Clément Russo, Giovanni Aleotti og Nicola Conci forladt løbet af samme årsag.

Allerede inden løbsstart spredte coronavirussen chok i cykelfeltet, da Jumbo-Visma-stjernerne Tobias Foss og Robert Gesink testede positiv, så de måtte melde afbud.

Giro d'Italia slutter 28. maj, så det er tvivlsomt, om det sidste coronatilfælde har ramt cykelfeltet.

